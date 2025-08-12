Fiscalía archivó caso contra José Jerí por presunta violación sexual

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público archivó el caso que se seguía contra el parlamentario José Jerí, hoy presidente del Congreso, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual.

Así lo dispuso la Fiscalía Suprema de Familia, que dispuso no formalizar la investigación preparatoria contra el legislador por ese presunto delito, en la modalidad de violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.

Respecto del investigado Marco Antonio Cardoza Hurtado, quien también fue denunciado por este caso, la Fiscalía Suprema de Familia dispuso que se remitan los presentes actuados a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta para que se avoque al conocimiento de la presente investigación y proceda conforme a sus atribuciones.

Denuncia

Jerí fue denunciado por violación sexual junto a Cardoza Hurtado el pasado 30 de diciembre de 2024, luego de que ambos participaran de una reunión social en una vivienda de la provincia de Canta.

La denuncia fue presentada por una mujer, quien dijo haber sido violada sexualmente en estado de inconsciencia y señaló a Jerí como uno de los sospechosos. Todos estuvieron en la reunión, que según la denunciante se realizó en un inmueble del legislador.

Al respecto, el parlamentario de Somos Perú emitió un comunicado el 8 de enero de este año en el que rechazó la denuncia en su contra y si bien confirmó que participó de la reunión social de fin de año con amigos y conocidos, dijo no haber tenido “ningún tipo de participación” en los hechos denunciados.

“Debo reiterar mi absoluto rechazo a la acusación. Por ello, al conocer la situación, me puse en contacto con la denunciante para manifestarle mi solidaridad y mi total disposición para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de lo ocurrido. Repudio categóricamente cualquier acto que vulnere los derechos de las personas y reafirmo mi firme compromiso con la búsqueda de justicia”, dijo entonces.

Recientemente, luego de haber sido elegido presidente del Congreso, Jerí dijo a Cuarto Poder que en la actividad hubo “excesos de otras partes”, pero ratificó no estar involucrado en el delito. Asimismo, dijo que hubo una “campaña orquestada” para perjudicarlo.

“Lamentablemente, quisieron dañar mi imagen y quisieron hacer una campaña orquestada para perjudicarme. Hay demasiada envidia en el mundo y hay gente que tenía expectativas con la posición que hoy día tengo”, sostuvo.