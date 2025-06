Ilich López critica elección de ministros del gabinete Arana: "No estamos de acuerdo con el reacomodo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Aún no hemos tomado una decisión" sobre el voto de confianza, dijo Ilich López | Fuente: Congreso

El congresista de Acción Popular, Ilich López, criticó la elección de ministros en el gabinete liderado por Eduardo Arana, y acusó falta de transparencia en el proceso.

"No estamos de acuerdo con el reacomodo que se ha dado, porque no ha habido una elección de ministros que busque un proceso más transparente, sino un reacomodo de los que había, y eso le hemos dicho claramente. No estamos de acuerdo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, precisó que, tras una reunión con miembros de su bancada y el presidente del partido, Julio Chávez Chiong, enfatizaron en la necesidad de que el nuevo gabinete presente una hoja de ruta clara para garantizar la estabilidad y orden financiero del país.

Otra de las críticas vino por la designación del extitular de la PCM, Gustavo Adrianzén, como nuevo representante de Perú ante la ONU, a pesar de haber renunciado previo a su censura.

"No nos parece nada adecuado que se premie a premieres y ministros censurados en cargos de confianza", aseveró.

"Aún no hemos tomado una decisión" sobre el voto de confianza, dijo Ilich López | Fuente: RPP

"Aún no hemos tomado una decisión" sobre el voto de confianza

Respecto al voto de confianza al gabinete Arana, López indicó que todavía no se ha tomado una postura. No obstante, se están evaluando varios factores, incluyendo el controvertido tema del Reinfo y la designación de ministros.

"Aún no hemos tomado la decisión. Sin embargo, temas como reinfo van a ser materia de análisis para nosotros decidir si le damos el voto de confianza o no", enfatizó.

"Voy a plantear dentro de la bancada que sí pueda viajar la presidenta"

Finalmente, el congresista expresó su apoyo para que la mandataria Dina Boluarte realice un próximo viaje a Francia con el objetivo de reunirse con representantes de la OCDE.

"Voy a plantear dentro de la bancada que sí pueda viajar la presidenta. Soy presidente de la Comisión de Economía, y considero que en esta oportunidad, específicamente a esa reunión, debería de asistir la presidenta", concluyó.