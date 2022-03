Ruth Luque, portavoz de Juntos por el Perú: "Me llama la atención que en este momento el ministro de Salud haya felicitado al congresista Aguinaga cuando sabemos muy bien que el congresista Aguinaga está investigado por el caso de esterilizaciones forzadas. A mí no me parece dable que en un conjunto de respuestas se pueda felicitar cuando sabemos claramente que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia y reparación hasta el momento".