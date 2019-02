Sánchez es la tercera parlamentaria que renuncia a Peruanos por el Kambio. | Fuente: Andina

La parlamentaria Janet Sánchez renunció la tarde de este jueves al partido Peruanos por el Kambio (PpK), debido a que consideró que el partido no está en el “camino que necesita el país”.

A través de una carta dirigida a Gilbert Violeta López, presidente de esa agrupación política, la legisladora comentó que su renuncia es irrevocable, pero que continuará trabajando desde la bancada.

“He decidido presentar mi renuncia irrevocable al Partido Peruanos por el Kambio, dejando en claro a mis representantes que seguir trabajando desde mi bancada por el beneficio del país y de la Provincia Constitucional del Callao desde los espacios en los que me pueda desenvolver”.

Críticó rumbo de partido

Sánchez comentó que cada día el partido se aleja del ideario por el que fue fundado, debido a “ideales personales”. Agregó que la agrupación no se rige por su línea inicial, lo cual dijo lamentar.

“Lamentablemente, los últimos acontecimientos me hacen percibir que la línea que trazamos y por la cual luché con la vehemencia que me caracteriza, se vienen alejando cada día más del ideario del Partido Peruanos por el Kambio, hechos que lamento, porque considero que no podemos alejarnos del camino que necesita el país, por ideales personales”.

Renuncias

La renuncia de Sánchez a Peruanos por el Kambio se suma a la de los parlamentarios Jorge Meléndez y Alberto Oliva, quienes dejaron la agrupación la tarde del miércoles y este jueves en la mañana, respectivamente.

Estas renuncias se dan luego de la filtración de un chat entre miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de Peruanos por el Kambio, en las que se apreciaría una in tención de contribuir a las críticas contra el presidente de la República, Martín Vizcarra.