Alejandro Soto dispone que procurador del Congreso denuncie a Inés Tello por tratar de "mantenerse ilegalmente" como miembro de la JNJ

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que ha dispuesto al procurador público del Parlamento realizar las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales contra Inés Tello por tratar de “mantenerse ilegalmente” como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De esta forma, respondió a los oficios enviados por Inés Tello en los que solicitaba que se declare "inexistente" su inhabilitación, ya que se consideró "indebidamente" el voto de José Luna Gálvez, a pesar de que es integrante de la Comisión Permanente.



En la misiva, la abogada señaló que, en la votación del 7 de marzo, el pleno solo alcanzó 66 votos para aprobar la acusación constitucional en su contra y no 67. Al validarse la intervención de Luna, de Podemos Perú, prosperó la drástica medida.



Polémica por votación de Luna y Jerí

Sin embargo, Inés Tello hizo hincapié que tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso establecen que, en la votación del pleno en el juicio político, no participan los miembros de la Comisión Permanente.

Ante esta situación, Alejandro Soto invocó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia "a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto" por el Legislativo.

"Caso contrario, ellos también podrían ser pasibles de denuncia", remarcó.

El pasado jueves, el Parlamento inhabilitó durante 10 años por una presunta infracción constitucional a Inés Tello y Aldo Vásquez, dos de los más reconocidos miembros de ese organismo autónomo, en medio de los cuestionamientos por la votación de dos integrantes de la Comisión Permanente, José Luna Gálvez y José Jerí Oré.

“De lo contrario, no habrían tenido los votos. Incluso, bajo la interpretación del Congreso, de que en el pleno pueden votar todos los que no lo hicieron en la Comisión Permanente, requerían 70 votos que, tampoco, no alcanzaron”, dijo días atrás Aldo Vásquez en entrevista con el programa Las cosas como son de RPP TV, tras tachar de "fraudulenta” la medida tomada por el Congreso.