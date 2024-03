Congreso podría destituir e inhabilitar por 10 años al presidente de la JNJ en el pleno del lunes 11 de marzo

El Congreso de la República ha incluido en la agenda del pleno de mañana, lunes, la votación de la acusación constitucional e inhabilitación por 10 años contra Antonio de la Haza, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, el último jueves, el Legislativo aprobó dichas sanciones contra los magistrados de la JNJ, Aldo Vásquez e Inés Tello; tal como recomienda el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En los demás casos, no se alcanzaron los votos requeridos, es decir 67, para confirmar las medidas sancionatorias.

Reconsideración presentada por Jorge Montoya

Durante el pleno del jueves, cuando se dirimió respecto a las sanciones contra De la Haza, se obtuvo 51 votos a favor, 31 en contra y 8 abstenciones, por lo que correspondía enviar al archivo dicha acusación para el presidente de la JNJ.

No obstante, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una reconsideración a dicha votación. Esta alcanzó 73 votos a favor, 40 en contra y 3 abstenciones, por lo que quedó habilitada la repetición de la votación.

Sin embargo, Arturo Alegría (Fuerza Popular), primer vicepresidente del Parlamento, decidió suspender la sesión hasta el lunes, 11 de marzo, fecha en que, finalmente, podría decidirse el futuro de Antonio de la Haza como presidente de la JNJ.

Cabe resaltar que en la última sesión plenaria se votó también el informe de la SAC en los casos de Imelda Tumialán Pinto, Guillermo Thornberry Villarán y José Ávila, y en niguno de los casos se alcanzaron los 67 votos necesarios. Lo mismo había ocurrido en el caso de Aldo Vásquez; sin embargo, tras una reconsideración, se volvió a votar y se alcanzó la referida cifra.

Polémica en voto contra Inés Tello

Tras decidirse la sanción contra la magistrada Inés Tello de Ñecco por 67 votos a favor, ella solicitó al presidente del Legislativo, Alejandro Soto, que se "declare inexistente" el acuerdo en su contra, debido al voto de José Luna, ya que es miembro titular de la Comisión Permanente.

No obstante, no se consideró su petición, y el Congreso, a través de sus redes sociales, respondió a favor de la validez del voto del referido parlamentario pues "no ejerció su voto en la Comisión Permanente (...), por lo tanto, estaba habilitado para ejercer su voto en la sesión del Pleno".

Al día siguiente, José Luna, en declaraciones a la prensa, indicó que los titulares y suplentes de la Comisión Permanente suman 60 miembros, y que 30 son excluidos de votar en el pleno en lo que se refiere a acusaciones constitucionales, entre los cuales no se encontraba él, pues no había votado en dicha comisión.

“En la Comisión Permanente existen y se inscriben 60 personas, titular y suplente. Y por la hermenéutica Parlamentaria y el reglamento, 30 son excluidos, solo 100 pueden votar", explicó.

En ese sentido, consideró que la petición de Tello de Ñecco respecto a su voto era porque "no conoce la hermenéutica parlamentaria".

"La magistrada Inés Tello no conoce la hermenéutica parlamentaria de hace más de 30 años que se usa esto. De los 60 que se inscriben en la Comisión Permanente, máximo 30 no pueden votar", indicó.

"Eso quiere decir que cuando un suplente vota, él automáticamente ya está formando parte de los 30, y el titular que quedó puede votar. Eso se ha usado hace 30 años, es normal", agregó.

No obstante, al ser consultado sobre por qué en la sesión de la Comisión Permanente -donde se aprobó el informe final contra la JNJ- votó solo para algunos casos, Luna Gálvez dijo no recordarlo.

"Posiblemente, he estado haciendo otra cosa. No me acuerdo (qué estuve haciendo), tengo tantas cosas que hacer. Estoy más preocupado en cómo consigo sacar las 4 UIT que en otra cosa", resaltó.

Finalmente, dijo que todo el proceso contra la JNJ no hubiera ocurrido si la magistrada Tello hubiera renunciado.

"Para mí esto se ha armado porque la señora (Inés Tello) debió haber renunciado y no pasaba nada y todos tranquilos. Miren cómo se ha levantado una polvareda y hemos perdido. Debemos dedicarnos a conseguir las 4UIT, a reactivar la economía", puntualizó.