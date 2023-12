Pleno del Congreso volverá a convocar a miembros de la JNJ en otra sesión

El pleno del Congreso convocará en una próxima sesión a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para que ejerzan su derecho a la defensa. Con esto, la moción donde se iba a votar una posible remoción de sus cargos no se llevará a cabo este viernes.

Alejandro Soto, presidente del Parlamento, aceptó el pedido de los magistrados y anunció la reprogramación, pero sin señalar el día para que se retome la sesión porque hoy es el último día de la legislatura.

Los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pidieron al Pleno del Congreso ser citados nuevamente con la precisión de los cargos que se les imputan y con un mayor tiempo de anticipación para preparar su defensa ante la moción de destitución en su contra.

A través de un comunicado dirigido a Alejandro Soto, los magistrados solicitaron al Congreso que se les informe cuál es la causa grave que se les imputa, así como la base jurídica de la citación.

Buscan la censura de Alejandro Soto

Jorge Montoya anunció la presentación de una moción de censura al presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, y aseveró que buscará las firmas para verse el asunto este viernes.

El congresista de Renovación Popular señaló que a les faltó carácter a la Mesa Directiva del Parlamento al aceptar el pedido de los miembros de la JNJ para reprogramar la sesión. En su opinión, dicha institución solo quiere manipular la política del país.

"No victimizen a las personas. Una persona no hace la JNJ, se le dejará aparte para verlo después a él. No se debe esperar, se han burlado de los peruanos, han violado a la Constitución. No se puede permitir eso", expresó.