Jorge Montoya critica viaje de Eduardo Salhuana: "¿Qué cosa va a hablar en China si no ha habido ningún acuerdo?"

"Hay partidos políticos que están negociando los principios y valores, esperando que llegue el presidente del Congreso", dijo Montoya | Fuente: Andina

El congresista Jorge Montoya se refirió al viaje a China del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, y criticó que, debido a que no se ha llegado a un acuerdo en el pleno, no tendría nada de qué hablar. Asimismo, consideró que existe una "falta de dignidad" de su parte por aceptar una invitación pagada.

"El viaje a China también es cuestionable. Un poder del Estado no puede aceptar una invitación de gastos pagados a otro país. No tiene sentido. Eso es falta de dignidad. Cada país puede pagarse su viaje si es que necesita hacerlo. ¿Y qué cosa va a hablar en China si no ha habido ningún acuerdo en el pleno?", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Él representa a 130 congresistas, no tiene la voz de todos nosotros. Lo que lleva es un consenso de lo que se hace en una agenda si quiere presentarla y hablar con claridad, pero no la ha habido. Entonces, si no la ha habido, hay intereses personales o sabe Dios qué tipo de intereses hay en el viaje. Y eso no lo puede poner por encima de la situación real que está sucediendo en el Congreso actualmente", agregó.

Con respecto a la moción de censura contra Salhuana, impulsada por su bancada, Honor y Democracia, mencionó se debe realizar sobre la base de "principios y valores" y no mediante una negociación.

"La censura es basada sobre principios y valores. Y hay partidos políticos que están negociando los principios y valores, esperando que llegue el presidente del Congreso para decirle que le dan una semana y si le contestan un cuestionario, queda la censura en el aire. Las censuras no se negocian, se aplican porque corresponde hacerlo por motivos de valores o principios o infracciones al reglamento o a la ley", aseveró.

Sobre creación de comisión Ad Hoc para investigar la presunta red de prostitución: "Nadie es neutral en el Congreso"

Respecto de la creación de una comisión Ad Hoc para investigar el caso de una presunta red de prostitución en el Congreso, Montoya indicó que ello no funcionaría, pues "es difícil" encontrar personas en el Parlamento que sean neutrales.

"Eso no funciona. Para esto tiene que venir la Contraloría, darle el encargo de la Contraloría para que haga la investigación. Tiene que ser un neutral, completamente neutral, y nadie es neutral en el Congreso. Todos tienen alguna inclinación hacia algún partido político, alguna ideología. Es muy difícil de conseguir gente que pueda hacer eso de manera totalmente neutral", indicó.

"Tiene que investigarse hasta el fondo. Hasta ahora solamente se tiene la información periodística, pero no ha habido ninguna respuesta de ninguna investigación hecha. Hay muchas sospechas alrededor, como la cámara que se ha borrado, el teléfono perdido que no se ha perdido. No hay una cabeza que dirija esta operación", añadió.

Finalmente, indicó que el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, debería dar un paso al costado tras considerar que estaría ocultando información sobre las presuntas órdenes que habría recibido respecto de la contratación de personal en la Oficiana Legal y Constitucional del Legislativo.

"El oficial mayor sabe lo que ha sucedido y si no tiene temor de decirlo, no debe estar de oficial mayor. Si el presidente del Congreso le dio la orden de contratar a alguien, debe decirlo: 'Me dieron la orden de contratar a alguien o me trajeron esta recomendación de fulano de tal'. No tiene por qué ocultarlo. Si lo oculta y dice que se ha olvidado, significa que está ocultando algo grave y eso lo descalifica para el cargo", culminó.