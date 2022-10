Consejo Permanente de la OEA se reúne este jueves para tratar "la situación en el Perú" | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Jorge Montoya justificó el pedido de su bancada, Renovación Popular, para presentar a la Organización de Estados Americanos (OEA) sus descargos ante el pedido del presidente Pedro Castillo para activar la Carta Democrática, pese a que en marzo solicitó a este organismo que se mantenga al margen del pedido de vacancia.

"La OEA no debe intervenir en los asuntos internos políticos del país, ningún organismo internacional. Cualquier país que se respeta guarda su autonomía e independencia en estos temas", señaló en entrevista con RPP el vocero de la bancada de Renovación Popular.

Jorge Montoya fue uno de los congresistas que acudió a la OEA denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales; no obstante, el parlamentario precisó que en aquel encuentro "nunca dije fraude", sino que denunció "irregularidades presentadas". Pese a esto, el vocero de Renovación Popular aseguró que mantiene una coherencia.

"Sigo pensando exactamente lo mismo. Cuando hay que ir a aclarar las cosas, se va a aclarar las cosas. En este momento el Comité Permanente de la OEA para ver estos casos, que está integrado por el Perú, forma parte de una estrategia del Gobierno para defenderse y rehuir a la justicia. Lo que quieren es minimizar su situación para que no sea juzgado", apuntó.

Por esta razón, Jorge Montoya insistió en la necesidad de que comunicarse con la OEA para informar las denuncias que tiene el presidente Pedro Castillo "para que ellos puedan analizar y bajo ese aspecto de análisis puedan tomar sus opiniones". Pese a esto, reiteró que "nadie debe intervenir en la política interna de un país".

"No he dicho que no los vamos a recibir (a la OEA), he dicho que envíen copia de la denuncia (contra Pedro Castillo) para que la tengan antes de que vengan y sepan qué buscar. No me he opuesto a que vengan acá, estoy hablando de lo que debe hacerse como país: inmiscuirse en la política interna es dañino; proteger los límites de un país, es correcto", indicó.

OEA abordará "la situación en el Perú"

Este jueves el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendrá una sesión extraordinaria en la sede de esa organización, en Washington, Estados Unidos, para tratar "la situación en el Perú", se informó a través de un comunicado de prensa.

La convocatoria se dio luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que la referida instancia se reúna a fin de tratar el pedido del Gobierno peruano de aplicar en el país mecanismos de la Carta Democrática Interamericana con el objeto de que su institucionalidad no se vea afectada.

Durante la cita -programada para las 1.30 de la tarde (hora peruana)- intervendrá el primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón, y el ministro de Relaciones Exteriores peruano, César Landa.

En el documento enviado por Almagro, este puso en conocimiento del Consejo Permanente el pedido peruano para que dicha instancia "proceda a un análisis de la situación y para ello disponga visitas y otras gestiones que se estimen necesarias”. En ese sentido, solicitó también “la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente".

