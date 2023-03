Manifestantes protestan frente a vivienda de Jorge Montoya tras comentarios sobre buffet para congresistas

Grupo de manifestantes protestaron frente a la vivienda del congresista Jorge Montoya | Fuente: RPP

Con un ramo alfalfa sobre sus manos y, además, carteles con expresiones en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, un grupo de manifestantes, que inicialmente protestaron en el frontis de la Confiep, se trasladó a los alrededores de la vivienda del parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) en una calle de San Isidro.

Hasta este lugar llegaron también efectivos policiales que formaron un cerco y rodearon a este grupo de manifestantes, que son aproximadamente treinta personas, quienes han llegado a este punto.

Tras esa manifestación que inició en horas de la tarde, llegaron a este punto en donde portaron letreros con expresiones en contra de Dina Boluarte y un ramo alfalfa, luego de que el congresista Jorge Montoya hiciera expresiones en relación a ella hace unas semanas.

Respecto al tránsito vehicular en la calle Los Laureles, solo un carril está habilitado ya que el otro se encuentra ocupado por los manifestantes. De otro lado, se ha registrado pequeñas movilizaciones en el Centro de Lima, que ha sido declarada zona intangible por la Municipalidad de Lima.

Con ramos de alfafa, los manifestantes cuestionaron los comentarios del parlamentario. | Fuente: RPP

Como se recuerda, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, criticó el informe periodístico del dominical Cuarto Poder en donde se reveló que, en diciembre de 2022, el Congreso de la República aprobó una adenda a fin de elevar de 15 a 80 soles el costo de las comidas para cada parlamentario y tener a cambio platillos de bufet.

"Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto, ¿qué comen ustedes? Comida de tercera seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado. (...) Cuando se quiere hacer algo con mala intención, se ve y este reportaje es con mala intención. No es un tema de investigación periodística para encontrar un fraude o mal uso del dinero. (...) Querrán que comamos alfalfa seguramente", declaró Montoya Manrique en el Parlamento.

Adelanto de elecciones

El pasado 17 de febrero, la representación nacional – con 69 votos a favor, 35 en contra y siete abstenciones – aprobó que la Comisión de Constitución pueda volver a ver el adelanto de elecciones en el presente periodo anual de sesiones.

Tras ello, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración de la votación donde se aprobó reabrir la discusión sobre el adelanto de los comicios. "Este tema nos hizo perder inúltimente siete plenos. Se vio el caso y quedó sellado. Rectifiquen", dijo el también almirante en situación de retiro.

Luego, con 62 votos en contra, 41 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Congreso rechazó este viernes el pedido que formuló el congresista Jorge Montoya.