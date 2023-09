Jorge Morante alista denuncia contra la presidenta de Perupetro por adjudicación de lotes a Petroperú

Congreso Morante dijo que está a favor de la censura del ministro de Energía y Minas

El titular de la Comisión de Producción del Congreso, Jorge Morante, indicó que presentará una denuncia penal contra la presidenta de Perupetro, Isabel Tafur, por mentir durante una sesión de la Comisión de Energía y Minas, en donde aseguró que dicha entidad no había recibido ninguna oferta de postores para concesión de los lotes en el norte del país, cuando en realidad asegura que sí existen ofertas desde el 2021.

"La denuncia penal todavía no está lista. La estamos preparando. Sin embargo, ya hemos presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República para efectos de que actúe con respecto a este tema y también hemos remitido el documento al procurador para que actúe de acuerdo a sus competencias", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No solamente es un tema de mentira, que ya es bastante grave. Ir al Congreso y mentir ya es bastante grave. Es el hecho de que, por ejemplo, ya se habían iniciado procedimientos para hacer las licitaciones con dos lotes (...). La señora Tafur cuando ingresa a Perúpetro dice para analizar esto. No obstante, el directorio ya había aprobado la licitación de los lotes y luego ella, sin mayores argumentos, se tira abajo la licitación. Y lo que me parece más raro es que los miembros del directorio, que había aprobado la licitación inicialmente, luego la anulan. Esto para que luego vayan a entregar por lo menos tres de estos lotes a Petroperú", precisó el también parlamentario de Fuerza Popular.

"La ley que autoriza a Petroperú en entrar al lote 192 es del año 2015. Estamos en 2023 y no produce un solo barril de petróleo", añadió.

Morante dijo que está a favor de la censura del ministro de Energía y Minas. | Fuente: RPP

Moción de censura contra ministro de Energía y Minas

Por otro lado, Morante dijo que está a favor de la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, al considerar que existe un conflicto de interés, pues cuando culmine su gestión ministerial podrá regresar a Petroperú.

"He adherido mi firma a la moción de censura (...). Estamos frente a un ministro que además es funcionario de Petroperú. Se podría generar un conflicto de interés que se ejecuta en términos bastante claros. Si tú le entregas los lotes a Petroperú, se supone que el petróleo que compraría la refinería sería más barato del que se lo venden los demás ejecutores de los lotes que todavía tienen contrato", aseveró.

"Sin embargo, eso no es tan cierto, porque existe la ley de transferencia, sobre todo en empresas vinculadas, que es Ley de impuesto a la renta, que establece que el costo de transferencia es el costo real, no el que tú le pones. Es decir, van a tener que vender el petróleo a los precios normales, con lo que generaría que Petroperú un flujo de caja muy grande que permitiría, en teoría, reducir su deuda, pero en realidad las grandes utilidades van a sus trabajadores, ya que reciben bonos extraordinarios, utilidades y gollerías", finalizó.