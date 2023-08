José Balcázar reafirma que relaciones sexuales tempranas son provechosas para jóvenes: "No son perjudiciales"

Congreso "¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños?", preguntó Balcázar

El congresista de Perú Bicentenario, José Balcázar, elegido recientemente presidente de la Comisión de Educación, se refirió nuevamente a las relaciones sexuales entre menores de edad y dijo que no eran perjudiciales. El parlamentario hizo alusión a la "lógica elemental" y dijo que ningún joven se había quejado hasta el momento.

"¿Quién ha dicho que es perturbador para los jóvenes tener relaciones? Por lógica elemental. ¿Ustedes conocen acaso que los muchachos se han quejado? ¿Se quejan porque hay relaciones sexuales?", dijo el legislador.

"No se trata de reafirmar. Yo lo que dije responde a un contexto de una ley que yo no soy el autor. ¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley", agregó.

Ministerio de la Mujer ya se había pronunciado contra Balcázar

Anteriormente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya había rechazado los comentarios del legislador José María Balcázar y precisado que la evidencia se contrapone a su postura.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones del congresista que pretende justificar las relaciones sexuales con menores de edad, indicando que promueven su desarrollo. La evidencia existente contradice su posición. Todas y todos debemos actuar juntos para prevenir situaciones de riesgo de vulneración de tales derechos y promover una sociedad que los proteja”, escribió el MIMP a través de sus redes sociales.