Muñante no descarta apoyar salida de Alejandro Soto "si no logra responder a cuestionamientos"

Congreso Muñante organizó la "Primera Plataforma de Acción Contra la Trata de Personas"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se refirió a las presuntas irregularidades en la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos y dijo no estar de acuerdo con esta figura, ya que este dinero podría ser mal utilizado por "personas inescrupulosas". Asimismo, recordó que, en su momento, él se opuso a dicha iniciativa porque "hecha la ley, lecha la trampa".

"Confío en que los directivos de mi partido estén realizando una clara rendición de cuentas de manera trasparente. No estoy involucrado en eso (...). De manera personal, no estoy de acuerdo con el financiamiento público de partidos políticos. Lo dije en su momento, incluso cuando se dio este referéndum del señor (Martín) Vizcarra. No estaba de acuerdo con el financiamiento público, la no reelección de congresistas. Sí estuve de acuerdo con la bicameralidad. En todo caso, yo era el contrario: No, No, Sí", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hecha la ley, hecha la trampa. No necesariamente estoy hablando de mi partido. Creo que mi partido está siendo lo más transparente posible. Pero de una u otra manera siempre van a haber personas incescrupulosas que utilien este dinero, que son de los impuestos de los peruanos, para direccionarla de manera incorrecta", agregó.

Muñante organizó la "Primera Plataforma de Acción Contra la Trata de Personas". | Fuente: RPP

Situación de Alejandro Soto:

Por otro lado, comentó la situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien ha sido duramente cuestionado por mentir en su declaración jurada, además de una serie de procesos vigentes en su contra. Al respecto, dijo que si no logra responder ante ellos de manera efectiva, su salida sería apoyada mayoritariamente por todos los parlamentarios.

"Nosotros, Renovación Popular, pedimos al señor Alejandro Soto que sea transparente y claro con todas las denuncias que ya estaban apareciendo en este momento. Lamentablemente, no ha habido una buena comunicación. No se ha tomado el tiempo debido para detallar una a una estas investigaciones. Ahora nos sale con un comunicado que todavía lo va a hacer el 28 de agosto. Me parece bastante tardío", precisó.

"Si el señor Soto no logra responder a estos cuestionamientos, no logra satisfacer con sus cuestionamientos, creo sin duda alguna que la sensación que se va a generar en el Congreso por su salida va a ser mayoritaria", añadió.

Primera Plataforma de Acción Contra la Trata de Personas

En otro momento, Muñante comentó la participación del Congreso en la realización de la "Primera Plataforma de Acción Contra la Trata de Personas". Este evento contó con la participación de los ministros de Justicia (Daniel Maurate) y del Interior (Vicente Romero); el director de la Dirección contra la Trata de Personas de la PNP, Gral. Carlos Malaver; y el actor y productor de la película "Sound of Freedom", Eduardo Verástegui.

"En el Perú se han hecho sendos esfuerzos para combatir la trata de personas. Lamentablemente, estos no han llegado con la publicidad y visibilidad que se necesita para un problema tan complejo y tan serio como la trata de personas", aseveró.

"Aprovechando la visita del señor Eduardo Verástegui, reconocido actor y productor a nivel internacional, hemos querido lograr este evento para concientizar al público, hacer un llamado al despertar nacional frente a un problema que nos flagela desde hace muchísimos años", finalizó.