José Cevasco sobre congresistas invitados a China: "La Comisión de Ética debe sentar una postura"

El exoficial mayor del Congreso de la República José Cevasco se refirió al grupo de congresistas de las bancadas del Bloque Magisterial, Acción Popular y Perú Libre que viajaron a China invitados por una empresa privada mexicana y señaló que si bien no existe de manera expresa una ley que les prohíba recibir esa dádiva, puede generar un conflicto de intereses. Además, consideró que la Comisión de Ética debería sentar una postura frente a este hecho.

"El Código de Ética del Congreso establece algunos artículos de lo que el parlamentario puede hacer o no, como recibir parte de una dádiva. En otros parlamentos inclusive no se puede recibir más allá de algo que cueste un dólar. Los parlamentarios, si bien no forman parte de esa comisión investigadora, van a votar el informe de esa comisión en el pleno. Entonces, de algún modo ese viaje realizado no va con el sentido común, la lógica natural de una conducta que debe mantener un congresista de la República", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si bien no es una prohibición expresa del Reglamento del Congreso, sí creo que la Comisión de Ética debe manifestarse de alguna forma, ya que propone sanciones a todo acto que realice un parlamentario que vaya contra la imagen del Congreso", agregó.

Cevasco señaló que sí le gustaría postular al Congreso. | Fuente: RPP

¿A qué se debe la baja aprobación del Congreso?

Por otro lado, con respecto a la baja aprobación del Parlamento, manifestó que responde tanto a su conducta individual como institucional, así como intereses personales que se desprenden de la gran cantidad de puestos laborales que dependen de la Vicepresidencia del Congreso.

"No siempre ha sido así, de una manera tan constante. Si analizamos las cifras, el detrimento de la popularidad del Congreso viene de más o menos hace mucho tiempo. Y eso por diversas razones, que van desde la conducta individual de los congresistas ante la opinión pública y también de la conducta institucional del Congreso al aprobar determinadas leyes que no gozan de un respaldo popular", aseveró.

"A partir del 2002 se da un cambio que no es beneficioso para el Parlamento en general: Diversas oficinas administrativas del Congreso (Cooperación Internacional, Participación Ciudadana, Enlace con el Ciudadano, el Fondo Editorial) son supervisadas por las vicepresidencias. En la práctica, estas oficinas son supervisadas por los políticos y son más de 150 plazas en la suma. El político entra a la vicepresidencia y como tiene a su cargo la ´supervisión´, comienza a hacer cambios de personal y empieza a meter gente al servicio parlamentario durante ese año (...). En la actualidad, tenemos más de tres mil empleados en el Parlamento, un número totalmente excesivo", añadió.

"Sí me gustaría ser congresista de la República"

Finalmente, Cevasco evidenció sus intenciones de obtener una curul en el Parlamento y expuso las reformas que tendrían que llevarse a cabo para mejorar la imagen de este poder del Estado.

"Uno está más tiempo muerto que vivo. El Parlamento a mí me ha dado muchísimo en la vida. Yo sí estoy dispuesto a retribuirle al Congreso mi esfuerzo y mi conocimiento. A mí sí me encantaría formar parte del Congreso y postular al Parlamento nacional. Por ningún partido en especial todavía. Pero sí me gustaría ser un congresista de la República", explicó.

"En cuanto a las reformas del sistema parlamentario: modificación del Congreso por tercios y mitades. Reforzaría la figura del accesitario. Reduciría el número de comisiones ordinarias: no 24, sino 12. Establecería un límite para que los congresistas pertenezcan a comisiones. El límite reglamentario es cinco, pero tenemos parlamentarios que están en más de diez comisiones", remarcó.