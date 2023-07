José Ugaz: Si Dina Boluarte no observa ley que limita la colaboración eficaz "está definiendo de qué lado quiere estar"

Estado "El Gobierno se ha puesto de costado y ha dicho: ´esta no es mi pelea´", aseguró Ugaz

"El Gobierno se ha puesto de costado y ha dicho: ´esta no es mi pelea´", aseguró Ugaz. | Fuente: RPP

El exprocurador José Ugaz y los exprocuradores César Azabache y Luis Vargas enviaron una carta a la presidenta Dina Boluarte para que observe la ley que limita la colaboración eficaz enviada por el Congreso de la República. Ugaz precisó que en caso la mandataria no lo haga, enviaría un mensaje claro sobre de qué lado de la corrupción quiere estar. Asimismo, manifestó que no hay opiniones técnicas que sustenten la iniciativa, más allá de los intereses de los parlamentarios.

"La carta tiene dos objetivos: el primero, informar a la presidenta de las consecuencias que puede generar una decisión equivocada en esta materia y que no pueda decir después que no conocía. No hay que olvidar que al Congreso han llegado informes contrarios del Ministerio de Justicia, de la Procuraduría General de la República y de la Defensoría del Pueblo. No hay una sola opinión técnica, más allá de los intereses de los congresistas que han votado por ella, que avale esta posición", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Y en segundo lugar, el objetivo es promover la observación de la norma por las graves consecuencias que esto tendría. Si la presidenta no observa la ley, creo que está mandando un mensaje clarísimo y ya está definiendo de qué lado quiere estar. Porque ella ha hablado de que no va a tolerar la corrupción y de pronto avalaría una norma que lo único que va a hacer es favorecer a quienes están preocupados porque mañana más tarde van a estar investigados y sancionados por graves delitos", agregó.

"La opinión pública cree que el Congreso nos tiene secuestrados"

Por otro lado, Ugaz mencionó que la tendencia de la opinión pública es indicar que el Parlamento no tiene límites sobre las decisiones que toma y que estaría secuestrando a los demás organismos del Estado.

"La opinión pública viene de una clara tendencia de decir que este Congreso nos tiene secuestrados, que está abusando, no tiene ningún límite. Y el Gobierno como que se ha puesto de costado y ha dicho: ´esta no es mi pelea´", aseveró.