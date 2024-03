José Cueto dice que "no están claras" las propuestas del Gobierno en reactivación económica y seguridad ciudadana

Congreso José Cueto

José Cueto, congresista de Renovación Popular | Fuente: RPP

El congresista José Cueto señaló este miércoles que no se habló del voto de investidura en la reunión del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, con la bancada de Renovación Popular. Además, el legislador consideró que hay cosas que "no están claras" en los temas de seguridad ciudadana y reactivación económica planteadas por el Gobierno.

En entrevista con Ampliación de Noticias, el parlamentario detalló los temas que su bancada trató con el premier como parte de la ronda de conversaciones que el Ejecutivo inició con miras a la presentación de la política general del Gobierno el próximo 3 de abril.



"Ayer no hemos hablado del voto de investidura. Ayer hemos hablado un poco de las políticas que nosotros pensamos que deberían implementarse y dando algunas recomendaciones en diversas áreas. Ayer asistió con el ministro de Salud y el ministro de Justicia", expresó.

"El premier nos ha dado los puntos de vista de los dos ejes principales que está manejando que es inseguridad ciudadana y la parte económica. En términos muy generales ha sido una reunión muy interesante y hemos tenido un adicional, donde el presidente de nuestro partido, Rafael López Aliaga, ha estado presente para ver algunos temas que tenían directa implicancia con la comuna limeña", agregó.

"Mano dura para poder trabajar"

Sin embargo, José Cueto sostuvo que en el tema de inseguridad ciudadana y reactivación económica hay propuestas que "no están claras".

"Para nosotros todavía hay cosas en esas dos áreas que no están claras. Se las hemos dicho. Por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana tiene que haber un liderazgo muy marcado y tiene que haber, para que la gente lo entienda, una mano dura para poder trabajar y para que se sienta realmente que nuestra Policía, conjuntamente con la parte judicial y la parte del Ministerio Público articuladamente trabajen de la mano", dijo.

Además, José Cueto manifestó que en la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, no se pidió el retiro de Víctor Torres de la cartera del Ministerio del Interior.

Caso Rolex

De otro lado, el congresista José Cueto cuestionó que la presidenta Dina Boluarte no demostró transparencia frente a la denuncia del uso de relojes de lujo, algunos de marca Rolex que no fueron declarados en su registro de propiedades.

"No deja de ser penoso saber de que no ha habido una transparencia por parte de la señora presidenta. Lo han podido matar, en término figurativo, simplemente mostrando la boleta o la factura de estos relojes que cada día aparecen... yo sabía de uno hasta tres, ahora resulta que son 15, ya la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y la señora presidenta deberá demostrar la procedencia de estos relojes. No es lo más pertinente en una situación como la que estamos económicamente", afirmó.

Según el portal La Encerrona, Dina Boluarte tiene varios relojes de lujo que no fueron declarados en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, un experto consultado por América Televisión señaló que al menos uno de los modelos Rolex que utiliza es de los últimos cuatro años porque se trata de un modelo nuevo con diamantes en la esfera.