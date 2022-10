José Cueto: “El TC no está para recomendar o interpretar" la ampliación solicitada sobre el artículo 117

El congresista José Cueto sostuvo que el Tribunal Constitucional no está para decir cómo se interpreta el artículo 117 de la Constitución. | Fuente: Congreso

El parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, declaró que el Tribunal Constitucional no tiene la competencia para interpretar el artículo 117 de la Constitución, y consideró que la posición del organismo era previsible.

"Cuando se hizo la demanda competencial, sí tenía un fondo que era la separación de poderes, que no haya injerencia de un poder [Poder Judicial] contra las decisiones exclusivas del Congreso (...) Sobre la ampliación para que el TC dé una recomendación o interpretación, tengo la impresión que el TC no está para recomendar o interpretar esto, el TC siempre responde a raíz de una demanda que en este caso particular no existía", comentó en RPP TV.

Mencionó que la denuncia de la fiscal Patricia Benavides le da un mensaje al Congreso para que consideren evaluar y determinar si procede o no la suspensión o la inhabilitación de presidente "con todo el procedimiento de la denuncia sobre una red criminal instalada en el Ejecutivo".

En ese marco, señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encargará de tramitar la denuncia presentada por la titular del Ministerio Público contra el mandatario Pedro Castillo.

"No hay que mezclar las cosas, una cosa es la denuncia y otra postura del TC. Yo creo que la subcomisión va a tener que seguir caminando por el tema de la denuncia fiscal, dejando de lado que se trató de pedir como una opinión al Tribunal Constitucional", agregó en Las Cosas como Son.



Votos para la vacancia

Sobre la vacancia presidencial, José Cueto señaló que 10 congresistas se unirían a la moción luego de culminar la semana de representación.

"Tenemos que hacer convencer y entiendan a la gente más cercana al Gobierno, la gravedad de las acusaciones, los hechos que semana a semana nos seguimos enterando de toda esta gente y inestabilidad política que cada día se agrava y puedan entender el problema. Se trata del país que sigue caminando por la cuerda floja, cayendo por un abismo", sostuvo en RPP TV.

Por otro lado, consideró acertada la decisión del Gobierno de levantar el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, aplicada desde marzo del 2020.

"En mi opinión, hubo limitaciones a la persona en su libertad, desde vacunarse hasta mostrar una cartilla. Hubo una setencia del TC que le dio la razón a un trabajador y se dio los cambios, las restricciones que creo debe apuntar sobre todo a proteger a nuestra niñez, afectada por dichas políticas que no eran la adecuadas", comentó el congresista.