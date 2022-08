José Cueto señala que el Gobierno estaría detrás de la liberación de Antauro Humala

El legislador de Renovación Popular criticó que Antauro Humala recuperara su libertad. | Fuente: Congreso de la República.

José Cueto, congresista de Renovación Popular, señaló la noche de este sábado que el Gobierno estaría detrás de la liberación de Antauro Humala, pues indicó que el Poder Judicial es la única autoridad que podría haber dispuesto la redención de pena del líder etnocacerista.

“Mi opinión es que sí [el gobierno estaría detrás], porque he leído a varios personajes del ámbito legal y que según ellos el Inpe y el Ministerio de Justicia no pueden arrogarse lo que es potestad de un juez. Solo el juez puede confirmar la redención de pena, el código procesal penal que tiene rango de ley, así lo establece”, indicó a la Rotativa del aire - sábado noche de RPP.

Sobre cómputo para redención de pena

El parlamentario también señaló, en esa línea, que podría haber irregularidades en la liberación de Antauro Humala respecto del cálculo de los días de actividades que contribuyeron a la redención de su pena.

Según explicó José Cueto, el líder etnocacerista recién pasó a un penal del Instituto Nacional Penitenciario en octubre de 2021. Antes estuvo en penales militares donde no podría haber accedido a ninguna actividad que pudiera ayudar a reducir su pena, pues estos lugares no las tienen.

“El computo de estos días es totalmente falso, porque Antauro estuvo mucho tiempo en penales militares, donde no existen talleres de trabajo ni seminarios de estudio de ningún tipo. Recién el señor Antauro pasó a un penal del Inpe a partir de octubre del año pasado y por lo tanto no puede haber acumulado, pues todos esos días de trabajo que habla, estudios y no sé qué cosas más que le han redimido la pena”, manifestó.

Citación a ministro de Justicia

En cuanto a lo que el Congreso pueda hacer tras la liberación de Antauro Humala, el legislador indicó que creía poco probable que la Comisión de Justicia cite al ministro de Justicia, Félix Chero, a fin de que explique cómo se dio la reducción de la pena del líder etnocacerista.

“[No creo] que la Comisión de Justicia, que la tiene Perú libre, llame al ministro de Justicia para pedirle explicaciones. Desgraciadamente debería ser la Comisión, que es la llamada por el tema de la reducción de pena, es un tema legal. Espero equivocarme y que la Comisión de Justicia lo cite la próxima semana”, dijo José Cueto.

Liberación de Antauro Humala

Antauro Humala recuperó su libertad este sábado tras 17 años, 7 meses y 14 días de prisión por el caso 'Andahuaylazo'. Fue sentenciado en 2005 por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión.

En vísperas, el INPE informó que el Consejo Técnico Penitenciario del penal Ancón II otorgó la libertad a Antauro Humala "por cumplimiento de la condena por redención de la pena por trabajo y educación".

Según la resolución directoral N° 104-2022-INPE/ORL-EPM-ANCON II, Antauro Humala trabajó y estudió durante su permanencia en la cárcel 3 667 días, lo cual le ha permitido redimir su pena en 1 año y siete meses.

El INPE aclaró también que el 8 de julio de 2022 el líder etnocacerista solicitó su libertad por redención de la pena por trabajo y educación ante la dirección del establecimiento penitenciario al amparo de lo establecido en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento.