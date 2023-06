Karol Paredes sobre demoras en Comisión de Ética ante denuncias a congresistas: "Tenemos una sobrecarga laboral"

La congresista y presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, señaló que su equipo técnico se encuentra con una "sobrecarga laboral" respecto de las investigaciones de los congresistas señalados por recorte de sueldos a trabajadores del Parlamento, más conocidos como 'mochasueldos'.

"No se puede decir que no estamos haciendo nada. Y además sí tenemos una sobrecarga laboral. Si al menos se dieran una vueltita y averiguar cómo trabaja mi equipo técnico, prácticamente no descansa, y ahí dirán que tienen que trabajar", declaró a Paredes en Todo se Sabe.

"Estamos todos desbordados, nos quedamos en la madrugada trabajando y poniendo toda nuestra parte. Me parece irresponsable que digan que no estamos avanzando y como que estamos poniendo tiempo. Se debe respetar el debido proceso porque no queremos que se caigan y tengan observaciones y que alguien diga que están haciendo cualquier cosa menos su trabajo", agregó la parlamentaria.

En ese sentido, Karol Paredes declaró que los parlamentarios tienen una responsabilidad institucional y un grado de compromiso con sus colegas.

Casos

Asimismo, sobre el caso de Edgar Tello, adelantó que se van a tomar todas las evidencias necesarias para iniciar el proceso de indagación preliminar para abrir un proceso de investigación y llevar la propuesta a la comisión de Ética.

"Hay que hacer un trabajo con bastante cuidado para tener un trabajo no solo que responda nuestras expectativas como equipo, como comisión, sino también a la ciudadanía", acotó.

En el caso de Rosío Torres y su sobrino -sobre aportes en su despacho- dijo que se pronunciarán en la Comisión de Ética frente "al tipo de sanción que corresponde en caso que se encuentre evidencia y responsabilidad en el caso". "Seremos respetuosos del proceso".