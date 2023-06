Elecciones primarias: ¿De dónde viene la influencia del modelo vigente que se aplicaría en el Perú?

Tras suspenderse su aplicación en los últimos tres procesos electorales ocurridos en el Perú, la realización de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en futuros comicios genera expectativa tanto en la población como en los partidos políticos, con opiniones a favor y en contra de este mecanismo.

El experto en temas electorales, José Manuel Villalobos, explicó a RPP Noticias que el modelo que se busca implementar en el país toma como referencia el mecanismo que se aplica en Argentina. La actual normativa peruana, vigente desde el 2019, contempla que se realicen las PASO en nuestro país para elegir entre los candidatos interesados en postular a la Presidencia de la República, el Congreso, gobiernos regionales, y alcaldías provinciales y distritales.

Villalobos precisó que existen otros países en la región donde las primarias se aplican solo a determinadas candidaturas, tal es caso de Uruguay, en que esta modalidad rige para quienes buscan ocupar un puesto en el Parlamento.

“El modelo que queremos implementar en el Perú de las PASO, es decir, Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, solo se aplica en Argentina para la elección de candidatos presidenciales y del Legislativo; y otros cargos de elección popular. En Uruguay hay primarias, pero solo para el candidato presidencial, no para los candidatos al Legislativo”, indicó.

¿QUÉ SUCEDE EN OTROS PAÍSES?

“En los demás países no se aplican unas primarias como las que queremos implementar en el Perú, hay otras formas de elegir candidatos sobre todo internamente, dentro de los partidos, como aquí en el Perú se ha venido haciendo (en los últimos años)”, añadió.

Villalobos recalcó que las PASO fueron propuestas en el Perú para mejorar la representación política al permitir la participación del ciudadano de a pie en la elección de los precandidatos de los partidos interesados en postular a un cargo de elección popular. No obstante, sostuvo que existe cierta desconfianza respecto a la eficacia del sistema en el país ante los limitados resultados vistos en la región.

“Creo que, de repente, mejorando el proceso de elección interna podríamos tener una mejor selección de candidatos a un menor costo que implementando las PASO, que me temo que no van a lograr el objetivo que se busca que es mejorar la representación política. El efecto de una ley no va a ser que tengamos mejores políticos. Eso va a pasar por las personas, quiénes se presentan y a quiénes eligen los electores, que son los que deciden, son los que tienen el poder en sus manos en el voto”, recalcó.