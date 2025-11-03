Últimas Noticias
Karol Paredes sobre las denominadas leyes 'procrimen': “El Ministerio Público debe hacer su chamba”

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La congresista y precandidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País señaló que las recientes normas cuestionadas deben ser revisadas y reglamentadas para su implementación.

Congreso
00:00 · 09:45
Karol Paredes es precandidata a la segunda vicepresidencia por Avanza Paí
Karol Paredes es precandidata a la segunda vicepresidencia por Avanza Paí | Fuente: Congreso

Karol Paredes, precandidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, se pronunció sobre la controversia derivada de las leyes calificadas como 'procrimen' aprobadas por el Congreso.

Al respecto, sostuvo que si bien pueden existir errores legislativos, también hay responsabilidades por parte de otros actores del sistema judicial.

"El Ministerio Público también tiene que hacer su chamba. Considero que hay ahí una o dos propuestas a las que hacer algunas modificaciones. Hay propuestas legislativas que están hablando que son 'procrimen', que también necesitan estar reglamentadas e implementadas", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Karol Paredes es precandidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País
Karol Paredes es precandidata a la segunda vicepresidencia por Avanza País | Fuente: RPP

Crisis de seguridad en las fronteras

La parlamentaria también abordó la crisis de seguridad en las fronteras del país, y pidió una mayor inversión en las Fuerzas Armadas, pues consideró que los recortes presupuestarios han obstaculizado la labor del Estado en el control de estas zonas. 

Al respecto, destacó la solicitud de incrementos presupuestarios para obtener los recursos necesarios para la defensa:

"Acá el muro es el Ministerio de Economía y Finanzas", aseveró, y advirtió sobre la falta de voluntad política para atender las necesidades en las fronteras.

Tags
Karol Paredes Congreso Leyes procrimen Avanza País

