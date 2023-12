Comisión de Ética decidió regresar expediente final de congresista Katy Ugarte por recortar sueldos para un "mayor análisis"

La Comisión de Ética decidió este lunes, con seis votos a favor, cinco en contra y una abstención, regresar el informe final que recomienda suspender a la legisladora Katy Ugarte por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores para "una mejor revisión".

El legislador Esdras Medina fue quien presentó la cuestión previa para que la comisión nuevamente inspeccione el caso. En un principio se propuso suspender por 60 días a la congresista.

Katy Ugarte dijo en la Comisión de Ética que la prensa “ha mentido y difamado”, por lo que la Fiscalía sería la encargada de aclarar su caso.

“Pido justicia porque lo justo siempre saldrá a la luz. Lo que la prensa ha mentido y ha difamado a todo el país, ahora la Fiscalía lo va a corroborar todas las difamaciones que he tenido. Yo cumplí con mis descargos desde que se inició el proceso y siempre he manifestado que nunca he cobrado"”, dijo la parlamentaria.

Esta investigación contra la legisladora se da tras un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder, en el que se revelan conversaciones de los trabajadores del despacho de la congresista Ugarte. Ellos se quejan por tener que aportar contra su voluntad a una bolsa de dinero para pagar publicaciones en prensa con el objetivo de levantar la imagen de la legisladora en Cusco.

En el reportaje se mostraron conversaciones entre los trabajadores donde revelan que los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno.

🔴 #LoÚltimo | Cong. Esdras Medina plantea #CuestiónPrevia para que Informe Final del Expediente N.º 119-2022-2023/CEP-CR seguido contra la congresista Katy Ugarte Mamani, regrese a la comisión para mayor análisis pic.twitter.com/xIo5eguCkf — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) December 5, 2023

Caso de trabajadora despedida

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó en setiembre pasado el informe final que propone suspender por 30 días a la legisladora Katy Ugarte por el despido de una trabajadora de su despacho que se encontraba embarazada.

El titular de dicho grupo de trabajo, Diego Bazán, indicó que el informe fue aprobado con ocho votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones. Plantea que la parlamentaria sea suspendida en el ejercicio de sus funciones y se le aplique un descuento por 30 días de legislatura.

La denuncia fue realizada en enero de este año por Melissa Gómez Cáceres, quien indicó en RPP Noticias que se encontraba con seis meses de embarazo cuando fue despedida del despacho de la legisladora Katy Ugarte por un presunto bajo desempeño laboral, algo que rechazó.