Patricia Benavides asistirá mañana a la Comisión de Fiscalización y el miércoles a la JNJ, aseguró su abogado

Judiciales "Si suspenden a Patricia Benavides, estaríamos ante una decisión que no respeta el Estado de Derecho", dijo su abogado

Juan Peña, abogado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró que su patrocinada asistirá mañana a la citación que tiene en la Comisión de Fiscalización del Congreso y, posteriormente, asistirá el miércoles ante la Junta Nacional de Justicia para responder en la audiencia des proceso disciplinario inmediato que se le sigue por presuntamente ser la jefa de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

"(Si suspenden a Patricia Benavides), estaríamos ante una decisión que no respeta las leyes, que no respeta el Estado de Derecho y no podríamos pedirle a la ciudadanía si quiera que respeten nuestro Código Penal o nuestro reglamente si ellos como miembros de una Junta Nacional de Justicia no pueden respetar su propia ley orgánica. Sería igual de complicado como el golpe de Estado de Pedro Castillo", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Sí, vamos a ir. Tenemos que ir. Tenemos un llamado a ley y un reglamento que respetar. Pero esperemos que también todas las partes, juzgados y juzgadores, las respeten (...). Ella va a dar sus descargos, primero, mañana ante la Comisión de Fiscalización; posteriormente, ante la Junta Nacional de Justicia, si es que se continúa con el proceso administrativo y no respetan la normativa. Y posteriormente ante la Comisión de Justicia", agregó.

Denuncia conflicto de interés

Por otro lado, Peña advirtió un supuesto conflicto de interés, ya que manifestó que miembros de la Junta Nacional de Justicia son investigados por la Fiscalía.

"La Junta nos ha citado para el día miércoles para poder dar nuestros descargos de manera oral. Sin embargo, hoy en día tenemos ya una recomendación de suspensión, lo cual creemos que puede existir siempre y cuando primero nos hubieran escuchado o haber dejado que se dieran los descargos", aseveró.

"Lo que hemos presentado en este pedido es que se respete la propia Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. No estamos invocando normas adicionales o complementaria (...). El conflicto d interés está en las investigaciones a los miembros de la JNJ en la Fiscalía de la Nación y en el proceso de amparo que se planteó hace unos meses", finalizó.