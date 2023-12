Congreso solo realizó una amonestación pública contra Katy Ugarte por despido de una trabajadora embarazada

El Pleno del Congreso acordó una amonestación pública contra la legisladora Katy Ugarte en el caso del despido de una trabajadora embarazada. Esto luego de que cambiaran la recomendación del informe final de la Comisión de Ética que planteaba suspenderla por 30 días.

Con 65 votos a favor, 20 en contra y 21 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó una cuestión previa que impone una amonestación escrita pública a la legisladora de Unidad y Diálogo Parlamentario.

El acuerdo fue adoptado luego de que el congresista Esdras Medina calificara de desproporcionada la sanción establecida en el informe final de la Comisión de Ética, que recomendaba la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus haberes por 30 días de legislatura.

Katy Ugarte alegó no haber vulnerado norma alguna, pero aceptó que fue una equivocación haber despedido a la señora Melisa Gómez.

Despido injustificado

Melissa Gómez Cáceres indicó a principios de año, en una entrevista a RPP, que se encontraba con seis meses de embarazo cuando fue despedida del despacho de la legisladora Katy Ugarte por un presunto bajo desempeño laboral, algo que rechazó.

"Yo empiezo a trabajar a finales de febrero del 2022, me llaman para suplir a una trabajadora que había renunciado por maltrato de parte del asesor Roger Torres. Mi despido es también a causa de un cambio de personal, no he sido la única persona, han sido tres personas", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

"Las rotaciones en el Congreso son habituales, pero yo estoy embarazada. Se rotó un comunicado sobre mi desempeño laboral, que niego categóricamente. Soy una profesional", sostuvo.

Investigada por presunto recorte de sueldos

La Comisión de Ética decidió ayer, con seis votos a favor, cinco en contra y una abstención, regresar el informe final que recomienda suspender a la legisladora Katy Ugarte por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores para "una mejor revisión".

El legislador Esdras Medina fue quien presentó la cuestión previa para que la comisión nuevamente inspeccione el caso. En un principio se propuso suspender por 60 días a la congresista.

Katy Ugarte dijo en la Comisión de Ética que la prensa “ha mentido y difamado”, por lo que la Fiscalía sería la encargada de aclarar su caso.