Comisión de Ética aprobó solo amonestar por escrito a Digna Calle por su prolongada ausencia en el Congreso

La Comisión de Ética aprobó por mayoría el informe final seguido contra la congresista Digna Calle, que propuso sancionarla solo con una amonestación escrita pública por su prolongada ausencia en el Parlamento.

La medida contó con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, en el grupo de trabajo. La parlamentaria regresó en setiembre pasado al Perú tras haber permanecido medio año en Estados Unidos con licencia del Legislativo.

La congresista contó con licencia sin goce de haber desde el 20 de enero de este año y vivió en el extranjero. Sin embargo, ante los constantes cuestionamientos, la bancada de Podemos Perú anunció el regreso de la legisladora.

Digna Calle, tras su regreso al país, anunció en el programa Cuarto Poder que no irá a los plenos de manera presencial y que seguirá participando de manera virtual. En ese sentido, justificó su decisión señalando que el reglamento se lo permite.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) también investiga a Digna Calle por una supuesta infracción constitucional, así como la presunta comisión del delito de abandono de cargo.

🔴 #LoÚltimo | Con 6 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, se APRUEBA por MAYORÍA el Informe Final seguido contra la congresista Digna Calle Lobatón, que propone sanción de amonestación escrita pública. pic.twitter.com/j3514DOHX7 — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) December 5, 2023

No quiere que se repita este caso

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, declaró tras finalizar la sesión que presentarán un proyecto de ley para evitar que se repita un caso similar a Digna Calle.

"Nos guste o no, pero quien autorizó estas licencias a la congresista fue la Mesa Directiva del Parlamento y además se ha comprobado de que ella ha pedido en todos los casos licencia. No ha recibido pagos por esto y ahora si ella ha participado en algunas sesiones teniendo licencia eso tampoco tiene responsabilidad. Hay que decirlo: existe hoy un vacío legal por eso mañana estamos presentando un proyecto para modificar este tema y que no se vuelva a repetir el ausentismo de un congresista de manera tan prolongada y que tenga un castigo", expresó a RPP.