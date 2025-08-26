Kira Alcarraz cuestionó propuesta para subir sueldo a congresistas y ley que permite hacer campaña en semana de representación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La congresista de Podemos Perú Kira Alcarraz expresó su rechazo a la reciente propuesta que planteaba aumentar los sueldos de los legisladores al nivel de un juez supremo, cuya remuneración bordea los 35 000 soles mensuales, de acuerdo con la escala salarial del Poder Judicial.

Durante una entrevista para el programa Las cosas como son de RPP, la parlamentaria calificó como “descarada” la intención de considerar dicho incremento bajo el argumento de que estaría dirigido a los futuros diputados y senadores.

“Nosotros somos 130 congresistas. Dicen que no es para nosotros, que es para los nuevos diputados y senadores, pero hay muchos de nosotros que van a volver a postular”, manifestó.

“Un ciudadano debe tener entre tres a cuatro trabajos para poder vivir dignamente. ¿Cómo nos vamos a dedicar a aumentarnos el sueldo? ¿Y por qué no nos preocupamos también por aumentarles a ellos el sueldo? Si tú te vas a aumentar el doble, auméntale también a ellos”, cuestionó.

La congresista sostuvo, además, que, a diferencia de jueces o fiscales supremos con décadas de experiencia y formación, para ser congresista solo se requiere tener más de 25 años.

“No desmerezco a los congresistas porque hay quienes tienen títulos y todo, pero para ser congresista solamente tiene que ser mayor de 25 años, nada más. No tienes que tener experiencia”, acotó.

“Estamos haciendo proyectos que nos benefician”

Por otro lado, Kira Alcarraz criticó la aprobación de una norma que permite a los congresistas realizar campaña durante la semana de representación.

“No me parece dable que hagan un proyecto donde digan que nosotros, en nuestra semana de representación, tengamos la libertad de poder hacer campaña (…) Estamos haciendo solamente proyectos que nos benefician para reelegirnos y para hacer campaña. ¿Y los alcaldes por qué sí tienen que renunciar? Lo angosto para ellos y lo ancho para ti”, señaló.

“Parece que se olvidan de que el Congreso no es la chacra de nadie, el Congreso es para hacer leyes en beneficio de la población. Estamos haciendo proyectos para que nos beneficien y no puede ser así”, agregó.

Finalmente, la integrante de Podemos Perú aseguró que aún no ha decidido si postulará a la reelección.

“Todavía no he conversado con el presidente de mi bancada, de mi partido. Todavía no hemos decidido. Lo estoy evaluando”, indicó.