Carlos Mesía sobre propuesta de aumento de sueldo a legisladores:"Es absolutamente inoportuno"

"Ellos han creído que subiéndole el sueldo a los que van a venir, la población no iba a reaccionar", dijo Mesía.

El expresidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesía calificó de "absolutamente inoportuna" la propuesta para que diputados y senadores ganen más de 34 mil soles, equiparando sus sueldos con el de un juez supremo titular.

Mesía criticó la propuesta y consideró que se trata de una "falta de empatía" con los problemas de la población, que enfrenta dificultades económicas. Además, indicó que los parlamentarios son conscientes de las condiciones salariales al momento de postularse y que este tipo de iniciativas parecen ser una "jugada" para beneficiarse en un futuro Congreso.

"A mí me parece que es absolutamente inoportuno. Pero además demuestra falta de empatía con los problemas por los que pasan esos sectores de la población que a veces no saben si mañana van a tomar desayuno sus hijos"; dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Creo que se trataba de una jugada. Ellos han creído que subiéndole el sueldo a los que van a venir, la población no iba a reaccionar", agregó.

Congresistas ganan aproximadamente 22 mil soles mensuales

En otro momento, Mesía señaló que, aunque actualmente los parlamentarios tienen un sueldo base de 15 mil 600 soles, este se incrementa con gastos de representación y otros beneficios, alcanzando aproximadamente 22 mil soles mensuales, sin contar bonificaciones adicionales por festividades.

La discusión sobre la escala salarial coincide con otras iniciativas legislativas que han sido observadas por el Ministerio de Economía y Finanzas debido a su impacto fiscal. Sin embargo, el Congreso tiene la facultad de insistir en dichas normas, aún con las observaciones de dicha cartera.