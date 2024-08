La Fiscalía fracasó al dirigir las investigaciones preliminares, asegura Fernando Rospigliosi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso "Los defectos que tiene la Policía los tiene también la Fiscalía y todas las instituciones", dijo Rospigliosi

Luego de que se aprobara el dictamen que pretende modificar el Nuevo Código Procesal Penal a fin de que la Policía tenga a su cargo la conducción de la investigación preliminar del delito, el congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, defendió dicha iniciativa bajo el argumento de un supuesto fracaso de la Fiscalía en sus funciones.

"Lo importante de esta aprobación de la ley es que restablece lo que siempre ha sido, que la Policía investiga y los fiscales procesan a los delincuentes. Esto ha ocurrido siempre hasta antes de este Nuevo Código Procesal Penal y ocurre en todas partes del mundo civilizado", dijo en Ampliación de Noticias.

"Desgraciadamente, se cambió con este sistema que había venido funcionando y el resultado ha sido un fracaso absoluto total y completo con el incremento de la delincuencia", manifestó.

"Los defectos que tiene la Policía los tiene también la Fiscalía y todas las instituciones. Todos se quejan de falta de presupuesto, recursos y logística (...). Lo usual es que cuando hay un incidente el fiscal llega tarde o no llega porque trabaja solo hasta las 5.00 p. m., solo cinco días a la semana y no siete", agregó.

Rospigliosi consideró innecesaria una modificación constitucional

En otro momento, Rospigliosi indicó que no es necesario modificar la Constitución, pues, de acuerdo con su lectura, no se contraviene, ya que no quitaría atribuciones a la Fiscalía.

"La supuesta violación constitucional no tiene sentido. El artículo 166 de la Constitución dice que la Policía investiga y también el fiscal. Lo que se le restituye a la Policía es la investigación preliminar. No se quita a la Fiscalía ninguna atribución en cuanto a la conducción jurídica de la investigación", culminó.