Pleno del Congreso rechazó reconsideración a segunda votación que aprobó reforma del sistema de pensiones

El Pleno del Congreso rechazó la tarde de este jueves una reconsideración de la segunda votación con la que se aprobó en junio último la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (SPP), que entre otros aspectos prohíbe nuevos retiros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Con 56 votos a favor, 36 en contra y 7 abstenciones, el Pleno rechazó esta reconsideración que había sido planteada por el legislador Germán Tacuri del Bloque Magisterial de Concertación Nacional.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 6 de junio, en segunda votación, la reforma del sistema de pensiones. La iniciativa fue aprobada con 38 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones.

Sin embargo, diversos legisladores denunciaron que la votación se dio sin previo debate y que durante esta hubo irregularidades con el número de votos.

Ante esta situación, se presentó una moción de censura contra el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría (Fuerza Popular), quien se encargó de dirigir la sesión.

Piden que Ejecutivo la observe

Tras el rechazo de esta reconsideración, que buscaba regresar la norma impulsada por el fujimorismo a la Comisión de Economía, la ley pasará a manos del Ejecutivo que verá en un plazo establecido si la promulga o la observa.

Al respecto, la congresista Sigrid Bazán consideró que lo aprobado no es una reforma, sino una medida que significa un retroceso para el sistema de pensiones. En esa línea, pidió al Ejecutivo que la observe, aunque reconoció que ello es poco probable.

“Es regresivo porque lo único que hace es exigir que las personas que más ganan aporten y tengan más dinero en sus fondos y desampara totalmente a las personas que menos ingresos tienen. Porque la lógica es si consumes puedas aportar hasta 34 soles más, si no consumes no tienes ese aumento y si eres independiente no entras ni siquiera al sistema pensionario”, dijo.

“Acá la principal tarea está en el Ejecutivo que tiene que observar esa autógrafa, no promulgarla, pero lamentablemente ya hemos visto cómo funcionan en pared Congreso y Gobierno”, añadió.