Luis Aragón señaló que hubiera sido mejor que se aplace la semana de representación para que se debata cuanto antes la moción de vacancia | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El congresista Luis Aragón, presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento, en diálogo con Ampliación de Noticias, indicó que su bancada, Acción Popular, no ha decidido votar en bloque, a favor o en contra, de la vacancia presidencial, el próximo miércoles, 7 de diciembre.

"No ha existido a la fecha un acuerdo de bancada para decir si existe un voto en bloque como bancada. Yo no podría asegurar que los 14 votos de la bancada estén a favor o, eventualmente, en contra. Entiendo que, hasta ahora, la posición de la bancada es de libre conciencia, de libertad individual", sostuvo.

Sin embargo, aseguró que votará a favor de la vacancia presidencial "por un tema de conciencia".

"Ya he tomado una decisión personal, voy a votar a favor (…) Ha sido un raciocinio de conciencia de índole personal, y esto no significa (…) que sea un tema de golpismo, de derecha o de izquierda (…) En este momento, los argumentos de raciocinio van por temas de fondo, temas constitucionales, temas vinculados a la corrupción, temas jurídicos y temas políticos", explicó.

Además, Aragón señaló que, de aprobarse la moción de vacancia, debería asumir la jefatura de Estado la vicepresidenta Dina Boluarte.

"Si se consiguen los 87 votos, se debe seguir con el orden sucesorio que dice la Constitución (…) corresponde asumir la presidencia a la vicepresidenta. Si no se consiguen los 87 votos, que también es una opción, ese proceso de vacancia queda concluido y archivado", indicó.

Presuntas "conversaciones" con el Ejecutivo

Respecto a los parlamentarios que, en los últimos días, han afirmado que no se llegará a los 87 votos necesarios para aprobar la vacancia presidencial, Luis Aragón señaló que "seguramente" ya "conversaron" con los voceros del Ejecutivo.

“A título personal, pienso que es difícil prever en estos momentos si se va a llegar o no a los 87 votos (...) Yo creo que existe la seguridad de algunos parlamentarios que no se va a llegar a los 87 porque, seguramente, han existido algunas conversaciones con algunos voceros del Ejecutivo. No sabemos el contenido de esas conversaciones o acuerdos”, señaló.

Sin embargo, el parlamentario acciopopulista indicó que no tiene ninguna información "certera" que corrobore su afirmación, aunque dijo que, para evitar esas situaciones, hubiera preferido que se aplace la semana de representación en la que, actualmente, se encuentran los congresistas.

"Yo estoy especulando, no tengo ninguna información certera o segura al respecto, pero eso podría haber sucedido. Por eso dijimos desde un inicio que la fecha inmediata de la votación y el debate tenía que ser lo más antes posible por un tema de transparencia. Me parece que debió suspenderse la semana de representación", sostuvo.

"Yo no soy vocero ni parte de la Junta de Portavoces, tampoco del Consejo Directivo, pero, desde un inicio, dije que la semana de representación sea del 12 al 16 (de diciembre); porque, originalmente, se fijó del 28 de noviembre al 2, pero estábamos en pleno debate de la Ley de Presupuesto", agregó.