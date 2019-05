Salgado defendió el cronograma de la comisión de Constitución. | Fuente: Congreso de la Republica

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, negó que haya expresado que las reformas políticas serán aplazadas para después del 2021. En conversación con RPP Noticias, la ex presidenta de la Mesa Directiva apuntó que las propuestas del Ejecutivo serán aprobadas antes de que ingrese el nuevo grupo de congresistas.

"Se me entendió mal y eso quiero aclarar, de repente no me expresé bien. Lo que traté de decir es que estos problemas que existen en el país, que son importantes y prioritarios, tienen que resolverse ya y el Ejecutivo no lo hace. Que lo nuestro, que cumpliendo el cronograma, van a estar listos para el 2021", expresó Salgado.

La parlamentaria defendió el cronograma que firmó la comisión de Constitución y aclaró que hay muchos proyectos pendientes en la lista por revisar. "Estamos trabajando las reformas en las que están incluidos no solos los ocho presentados por el Ejecutivo, sino 300 proyectos que existen en la comisión. Ustedes están viendo que ahora la comisión se está reuniendo tres veces por semana cuando usualmente es una", comentó.

Además, rechazó las críticas que ha tenido el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar, y señaló que este debería de guardar respeto por la institución del Congreso.

"El Ejecutivo no puede poner la tarea al Congreso y ahí están muy equivocandos tanto el PCM, el presidente y los que están saliendo en esta clase de debates. Establecido el cronograma, nosotros estamos ya elaborando los dictámenes para cada una de las reformas y la inmunidad está considerada dentro de ellos", explicó.

El paquete de reforma política necesita ser aprobada hasta diciembre de este año, antes de terminar la legislatura, para que las modificaciones electorales se apliquen en las próximas elecciones generales del 2021.

En ese sentido, la bancada mayoritaria en el Congreso, cuyo respaldo es clave para que la reforma política se apruebe y rija para las elecciones generales del 2021.