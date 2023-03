La congresista es acusada de apropiarse del sueldo de sus trabajadores mediante cobros irregulares. | Fuente: Facebook: Magaly Ruiz

La bancada de Alianza para el Progreso anunció este lunes su decisión de retirar de la Comisión de Ética parlamentaria a la legisladora Magaly Ruiz, denunciada por apropiarse del sueldo de sus trabajadores mediante cobros irregulares.

Mediante un comunicado, la agrupación parlamentaria informó que se reemplazaría a la parlamentaria Magaly Ruiz por la legisladora Nelcy Heidinger, como integrante titular de dicho grupo de trabajo.

La #BancadaAPP informa el cambio de la congresista @MagalyRuizR de la Comisión de Ética Parlamentaria. Ingresa como titular nuestra congresista Nelcy Heidinger. pic.twitter.com/QeGaB1U3sm — Bancada APP (@BancadaAPP) March 6, 2023

Previamente la agrupación parlamentaria señaló que sesionarán para recibir los descargos de la congresista ante esta denuncia realizada por el extrabajador del Parlamento Carlos Marina Puscán. Asimismo, le instaron a que se pronunciara al respecto.

La congresista dio una breve explicación a la prensa y expresó su rechazo ante la denuncia realizada por el extrabajador. Según consideró esta acusación fue calculada y dijo que el denunciante busca ser reincorporado en sus labores dentro del Legislativo, donde no trabaja desde 2018.

“Para mí es bien raro que en esta situación tan crítica que vivimos y tan vulnerables todos los congresistas. Él ha creído conveniente recién hacer, después de casi un año (…) él ahora lo que reclama es su reincorporación (…) Lo está haciendo por un tema de trabajo, pero no voy a permitir que manche mi honra. El resto no voy a responder, por terceros no voy a responder”, indicó.

Asimismo, indicó vía Twitter que ha solicitado licencia a la bancada de Alianza para el Progreso.

Denuncia

En su denuncia, Carlos Marina Puscán dijo que le cobraban S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, que era liderada por Magaly Ruiz.

Según el dominical Punto Final, el encargado en recibir estos cobros era Johnny Romero Nima, asesor principal del despacho de la legisladora de Alianza para el Progreso.

Como pruebas, Marina Puscán presentó un comprobante de transferencia realizado a Romero Nima, además de chats en los que se daría cuenta de que la parlamentaria Magaly Ruíz tenía conocimiento de los pagos.

Al respecto, la legisladora indicó que ella no debía responder nada sobre los chats presentados por el denunciante, debido a que no aparece en dichas conversaciones. En ese sentido, pidió que se muestren pruebas que la involucren directamente.