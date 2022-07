Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, Mariano González tuvo un altercado con el congresista Elvis Vergara de AP | Fuente: Composición RPP

El exministro del Interior Mariano González fue citado este jueves a la Comisión de Fiscalización del Congreso para informar acerca de su retiro de dicho cargo ministerial por parte del presidente de la República. Durante el desarrollo de la sesión, se dio un altercado entre él y el congresista Elvis Vergara de Acción Popular.

La incidencia comenzó cuando, al momento de su intervención, el parlamentario Vergara le pidió al extitular del Ministerio del Interior (Mininter) que sea "menos emotivo" y que precise sus comentarios sobre que el Parlamento no "cumple" su trabajo pese a las pruebas de su denuncia de que el Presidente estaría obstruyendo la justicia.

"Antes de hacer la pregunta quería pedirle al señor un poquito menos de emotividad. Sé que es muy romántico, pero un poquito menos de emotividad (...) Cuáles son esas pruebas que usted tendría de que no estamos haciendo nuestro trabajo como Comisión y como Congreso", preguntó el parlamentario.

Ante ello, el exministro respondió: "romántico sí, “niño” no".

Tras esa respuesta, el legislador exigió que González emitiera disculpas y que respetara al Congreso. Como se sabe, Vergara fue implicado como uno de los congresistas apodados 'Los niños' por su presunta vinculación con el Gobierno.

"Yo soy sumamente respetuoso de la majestad del Congreso (...) Pero yo estoy respondiendo en el mismo tono en que se me ha preguntado. Si a mí me preguntan con respeto, yo respondo con respeto. Y creo que se me está pretendiendo faltar el respeto", fue la respuesta de González ante esa exigencia.

Cuestionamientos

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización de esta mañana, algunos parlamentarios cuestionaron que González no diera "pruebas contundentes" sobre sus afirmaciones contra el Ejecutivo, pese a que González pidió que el Congreso "hiciera su trabajo" tras su denuncia.

"Como ciudadano tengo todo el derecho de pedirle a mi Congreso (…) que haga su trabajo, con todo el respeto del mundo. Para nadie es un secreto, y sin perder las formas, (…) y esto es una apreciación subjetiva, porque no tengo (…) pruebas que mostrar, pero daría la impresión que hay muchos “Niños”, señaló tras las preguntas de la congresista Martha Moyano de Fuerza Popular.



Ante ello, el parlamentario Elías Marcial Varas, de la bancada Perú Bicentenario, acusó a Mariano González de actuar con "irresponsabilidad".

"El señor exministro no está acá porque hemos reclamado de por qué lo han sacado tan rápido. Él está acá porque ha dicho que el Gobierno obstruye a la justicia (…) Tiene que actuar con mayor estabilidad emocional, no estamos para estar trabajando de manera desbocada. Usted puede asumir muchas responsabilidades a partir de estas irracionales y desafortunadas palabras que utiliza", señaló el congresista Varas.

Este pedido fue reiterado por la congresista Francis Paredes del Bloque Magisterial quien demandó las pruebas para presentar "formalmente" una "acusación constitucional" contra el jefe de Estado.

Al respecto, el exministro respondió que el hecho de que se "obstruya" la conformación del equipo de inteligencia, encargado de la búsqueda de familiares y políticos allegados al jefe de Estado, era prueba de sus afirmaciones

"Cuando se retira al ministro y se impide que se implemente esa decisión está clarísimo (…) Yo no tengo la carga de la prueba de demostrar que se ha implementado esa decisión hoy. La tiene el Gobierno. Sin embargo, si el hecho de que se impida que los órganos de inteligencia hagan su trabajo no es prueba suficiente, no sé dónde estamos”, respondió González.

Asimismo González señaló que no tiene "ningún afán golpista".

"Quien habla no es ningún hombre de derechas (…) Soy un hombre progresista, pero básicamente un demócrata (...) Cuando uno ve actos que atentan contra el sistema democrático, no puede entrar en disquisiciones si estoy cerca o lejos ideológicamente. El sistema democrático se debe defender por encima de todo", señaló.