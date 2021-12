Maricarmen Alva: No están seguros los 52 votos para admitir la moción de vacancia presidencial

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto. | Fuente: Congreso de la República

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto, consideró que el mandatario Pedro Castillo debería dar explicaciones al país sobre sus reuniones efectuadas en la casa de Breña.



"Esos temas de Breña el presidente debería aclararlos. El país espera un pronunciamiento, una aclaración del presidente", dijo en entrevista a Canal N.



Maricarmen Alva Prieto calificó de insuficiente el descargo ofrecido hasta el momento por el jefe del Estado. "El tema exige por transparencia una explicación mayor", expresó.



En un mensaje a la nación del pasado 29 de noviembre, Pedro Castillo dijo que "las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno, en mi domicilio (en Breña) solo he recibido visitas de carácter personal, por tanto rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación irregulares que hayan favorecido algún interés particular, por ello saludo que los órganos competentes efectúen una rápida y profunda investigación".



¿HAY VOTOS PARA LA ADMISIÓN A DEBATE DE MOCIÓN?

Cuando se le consultó si quiere vacar al presidente, la titular del Parlamento respondió: "Yo no voto. Yo dirijo y no opino al respecto. No creo que de los 130 congresistas haya ánimos de vacar al presidente. Creo que lo que se requiere es transparencia, comunicación y trabajar por la gobernabilidad".



Respecto a la posibilidad de asumir la Presidencia de la República en caso sean destituidos Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte, Maricarmen Alva Prieto sostuvo que no se coloca en ese supuesto.



"Recién mañana vamos a admitir la moción de la vacancia, ni siquiera están seguros esos 52 votos, así que esperaremos a ver qué pasa mañana", añadió.

