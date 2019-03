Marisa Glave se pronunció luego de que se archivara su proyecto en la Comisión de Justicia. | Fuente: Congreso de la Republica

La parlamentaria de Nuevo Perú, Marisa Glave, lamentó este miércoles que la Comisión de Justicia del Congreso archivara el proyecto de ley que establece que el padre y la madre de familia pueden ponerse de acuerdo para elegir el orden de los apellidos de sus hijos recién nacidos.

Asimismo, rechazó las declaraciones del congresista de Fuerza Popular y miembro titular de la Comisión de Justicia, Héctor Becerril, quien, refirió, en redes sociales ha expresado que el archivo del proyecto es "un freno a la ideología de género".

“Me parece una barbaridad, espero sinceramente que eso no se la posición de toda la bancada de Fuerza Popular porque otras parlamentarias votaron a favor en la Comisión de la Mujer. No me parece esta manera de agredir a una política que lo único que busca es un mínimo de igualdad”, afirmó a RPP Noticias.

Glave explicó que la iniciativa no vulnera ningún derecho y plantea que padre y madre puedan definir, de manera democrática, el orden de los apellidos de su descendencia. “Si no hay acuerdo, se sigue manteniendo la tradición [el apellido del padre se antepone al de la madre]”, precisó.

La propuesta establece una excepción para el caso de madres solteras, quienes tendrían el derecho de registrar legalmente con sus dos apellidos a sus hijos sin necesidad de contar con la presencia del padre.

Por lo que Glave consideró que "hay un tema que tiene que ver con agresion a un gran porcentaje de mujeres" que se han visto obligadas a hacerse cargo de su familia debido a la ausencia del progenitor y que, pese a ello, deben colocar el apellido de este en primer orden.

La legisladora señaló que debería ser el pleno del Congreso la instancia que tome una decisión final sobre la propuesta, que ya tiene un dictamen favorable en la Comisión de Mujer y Familia.

La Comisión de Justicia acordó por mayoría archivar la iniciativa que faculta a los padres a elegir orden de los apellidos de sus descendientes. Sin embargo, los parlamentarios Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso), Oracio Pacori e Indica Huilca (Nuevo Perú) presentaron un pedido para reconsiderar el voto.

Las legisladoras Marisa Glave y Patricia Donayre impulsaron el proyecto que modificaría los artículos 20, 21 y 22 del Código Civil, que determina el orden de los apellidos de un recién nacido.