Martín Vizcarra | Fuente: Congreso

Luego de haber sido citado de grado o fuerza por no presentarse hasta en cinco oportunidades, el expresidente Martín Vizcarra acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las presuntas irregularidades sobre las compras y adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Desde las 8.30 a. m., Vizcarra Cornejo compareció junto a su abogado ante el grupo de trabajo presidido por el parlamentario Héctor Ventura en calidad de investigado.

"Estuve aquí citado por la Comisión de Fiscalización el 3 de mayo. Atendí todas las consultas que tuvieron a bien hacerme. Yo recibí una citación para el 4 de noviembre de este año. En ese instante mi abogado se encontraba de viaje en el extranjero. Yo cursé una documentación a usted, señor presidente de la Comisión, informando ello. Adjunté una copia de los pasajes, manifestando que mi abogado retornaba a Lima el día 14 de noviembre y que a partir de ese día estaba a su entera disposición. Me reprogramaron para el 9 y volví a informar, ratificando que mi abogado regresaba el 14. Me volvierona reprogramar para el 11. O sea he tenido tres citaciones cuando mi abogado estaba en el extranjero", dijo durante su presentación.

Posteriormente, agregó que se encuentra a disposición del grupo de trabajo, luego de justificar su ausencia en las cinco oportunidades anteriores.

"Después me citaron para el 16. Yo manifesté mi voluntad de asistir porque mi abogado ya había llegado el 14. Y el mismo día, vía Whatsapp, me comunican que se suspendía la sesión y me citan para el 18. Ese día estuve aquí presente y aparentemente un cruce de agenda de la Comisión había citado a dos personas a la misma hora. A mí de manera presencial y a la otra de manera virtual. Entonces priorizaron la declaración de la otra persona. Ahí comuniqué que la siguiente semana salía de viaje al interior del país y me llega una citación cuando yo estaba en Satipo y que llegaba el día 25. Me citaron para el 29 y aquí estoy. En ningún momento, como se ha querido hacer ver, ha habido un rehusamiento de parte mía a atender sus citaciones", manifestó.

Martín Vizcarra descartó concertaciones

El exmandatario también se refirió a unas presuntas concertaciones para la compra de pruebas rápidas y dijo descartar de plano aquella afirmación, de la misma manera en que el Congreso descartó la cuestión de confianza planteada por el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres.

"Aquí hablan que se habría concertado compra de pruebas rápidas. Eso lo descarto así, de plano, así como la Mesa Directiva del Congreso descartó de plano el pedido de confianza. Yo también descarto de plano", aseveró.



En otro punto, Vizcarra Cornejo se animó incluso a dar recomendaciones para el manejo de la crisis sanitaria actual: "Estamos por empezar la quinta ola y hay que tener cuidado. Hay que hacer la recomendación. No confiar", enfatizó.

Finalmente, solicitó que se mejore las coordinaciones en caso se requiera una nueva citación.

"Lo único que le pido, señor presidente, es que mejoremos la coordinación para la citación, porque se crea una falsa idea de que no quiero asistir", expresó.