Luciana León arremete contra Martín Vizcarra | Fuente: RPP/Presidencia

La congresista aprista Luciana León arremetió este domingo contra el presidente Martín Vizcarra por proponer un adelanto de elecciones generales al 2020 mediante una reforma constitucional, vía referéndum.

En entrevista con RPP Noticias, la legisladora marcó las diferencias entre los problemas del país y Moquegua, donde Martín Vizcarra fue presidente regional en el periodo 2011-2014.

"Él no quiere gobernar, no puede, le queda grande, el Perú no es Moquegua y siente que no puede gobernar y frente a esta situación él dice quiero adelantar elecciones", sostuvo.





Luciana León señaló que si al Jefe de Estado no le gustó la aprobación de la reforma del artículo 93 de la Constitución referida a la inmunidad parlamentaria no es problema del Congreso.

"El fuero parlamentario se respeta y la independencia de poderes también", indicó la legisladora y agregó que el Perú es "mucho más grande que la inmunidad parlamentaria".

Más temprano y al término del discurso presidencial en el hemiciclo del Congreso, Luciana León consideró, vía Twitter, que el anuncio del mandatario ocasiona incertidumbre y económica e inseguridad.