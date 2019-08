En medio de gritos de "cierre el Congreso", el presidente Vizcarra habló sobre los congresistas que se opusieron a los Panamericanos. | Fuente: Andina

El presidente Martín Vizcarra comparó la feria Expoamazónica con los Juegos Panamericanos. Señaló que estos dos demostraron que podemos lograr eventos de talla internacional, a pesar de que hace dos años hubo personas que se opusieron a la competencia deportiva.

“Cuando nos proponemos metas altas las cumplimos”, dijo ante el público de Iquitos. “Los Panamericanos, un evento de talla mundial y lo hemos hecho los peruanos”. Señaló que hubo personas que hace dos años reclamaron por el costo.

“Decían ‘para qué van a hacer Panamericanos’. ‘No pueden, no van a terminar los estadios, no van a terminar los coliseos, no van a terminar los espacios’”, expresó Vizcarra. “Lo increíble que esas mismas personas eran los primeros que estaban ahí con los deportistas cuando ganaban medallas”, agregó.

El presidente Martín Vizcarra se encuentra en Loreto para clausurar la #ExpoAmazónica, evento que promueve los productos de nuestra selva.

En medio de los ahora comunes gritos de “Cierre el Congreso”, Vizcarra señaló que “el grito que yo escucho aquí en Iquitos y todo el Perú es un reclamo por mejorar nuestra institucionalidad, porque lo que queremos es sentirnos bien representados”. “Es por eso que hemos planteado la reforma política y judicial”, dijo, y señaló que esta no ocurre debido a demoras en el Congreso.

Además, mencionó la importancia de una gestión descentralizada: “No es posible que dentro de dos años vayamos a cumplir el bicentenario del Perú, 200 años de vida republicana, y no hayamos solucionado el problema del agua potable”. También mencionó los problemas de conexión a Internet, que no haya una carretera Iquitos-Lima y los problemas de electricidad en Loreto se podrían solucionar rápidamente con financiamiento.

“Sabemos a dónde vamos a ir, pero también necesitamos financiamiento”, expresó el presidente. “Ese es el principal problema que siempre ha tenido el Perú, porque Perú a pesar que es una nación rica, no tiene presupuesto suficiente para atender estas necesidades” y recaló que esto se debe “porque el presupuesto […] se va en la corrupción y eso no lo podemos permitir”.