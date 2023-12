Congreso Mesa Directiva acordó otorgar aguinaldo navideño de S/ 1 700 a congresistas y trabajadores

Los legisladores y trabajadores del Congreso recibirán este aguinaldo, aparte de los beneficios propios de diciembre. | Fuente: Andina

La Mesa Directiva del Congreso acordó entregar un aguinaldo navideño a los trabajadores y a los propios legisladores, mediante tarjetas electrónicas por un monto de S/ 1 700. Este bono, acordado el pasado mes de noviembre, se suma a la gratificación propia de diciembre.

En diálogo con RPP, el congresista Luis Aragón se mostró en contra de esta decisión, pues considera que no es conveniente que se entregue este aguinaldo en medio de la situación que se vive en el país, sumido en la recesión.

“Me parece que no es prudente, definitivamente. Diciembre es un mes de sufrimiento para muchos peruanos, de múltiples necesidades; y ese gesto de parte de la Mesa Directiva no es prudente de ninguna manera, en estos momentos”, cuestionó.

“Estas decisiones tienen que consultarse mínimamente a la Junta de Portavoces. Si no se consulta a la Junta de Portavoces, estamos cayendo en un error, porque todos los congresistas estamos quedando mal; como si todos estuviéramos detrás, pidiendo que se den estos beneficios”, sentenció.



Un bono más

Este aguinaldo navideño se suma al polémico bono de casi 10 mil soles, entregado en noviembre a trabajadores y parlamentarios por “horas extras y trabajo acumulado”.

“Mi posición es que era adecuado y que se ajusta a los derechos. Hay horas extras y trabajo acumulado. Que en otros espacios exista esa injusticia (de que no haya bono), no significa que debería ser algo permanente. Yo llego a las 8:00 a.m. y salgo 11:00 p.m., no tengo sábados y no tengo domingos”, sostuvo el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, al diario La República.

“Los parlamentarios también son trabajadores. Ya se hizo efectivo (el depósito) el viernes (17 de noviembre). Esto se aprueba y se deposita directamente. Si alguien no quiere hacer uso, puede solicitar la devolución. Sin embargo, ya no será retroactivo”, agregó.

La polémica generada tras conocerse la entrega de este bono llevó a varios parlamentarios a anunciar su devolución. Sin embargo, no todos lo hicieron.