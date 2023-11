Héctor Acuña dice que "merece" el bono para congresistas y que quienes lo han devuelto lo hicieron por "figurar"

Congreso Héctor Acuña indicó que aquellos congresistas que no merecen el bono deberían devolverlo

El congresista Héctor Acuña (Unidad y Diálogo), en entrevista con RPP, se pronunció sobre el bono extraordinario de 2 UIT, equivalente a S/ 9 900, que recibieron los 130 parlamentarios, el pasado 17 de noviembre, por acuerdo de la Mesa Directiva.

Al respecto, Acuña Peralta señaló que los congresistas que "no merecen" dicha bonificación deberían devolverlo. No obstante, consideró que él sí lo merecía.

"La lógica es que, si hay que premiar, se debe premiar a quien corresponde, porque en el Congreso, como toda empresa, hay trabajadores que sí trabajan, que lo merecen, y hay otros que tampoco", indicó.

"En mi caso, sí (lo merezco). Yo lo puedo demostrar, porque dedico tiempo, ahí están mis leyes, mis actividades que hago", agregó.

Asimismo, el parlamentario dijo no estar de acuerdo con el bono, pero que la decisión fue tomada por la Mesa Directiva.

"Yo estoy en total desacuerdo, pero esta decisión no parte de cada uno de nosotros, que solo recibimos los acuerdos de la Mesa Directiva. Igual ha sido con el buffet, con la clínica y todas las actuaciones. Es una decisión propia", sostuvo.

"Si hay que premiar, hay que premiar al que trabaja, al que hace bien, no a quien nos desprestigia, a quien está solo por cumplir. Por eso, son importantes las reformas (…) como tener la posibilidad de renunciar o la renovación por tercios. Es importante para que el congresista pueda tomar conciencia y asumir su trabajo con responsabilidad", resaltó.

"Es fácil figurar tuiteando la devolución"

Además, respecto a los parlamentarios que han devuelto el bono, Acuña Peralta consideró que lo hacían por "figurar" y que con eso no se "ganaba" nada.

"Es muy fácil figurar tuiteando la devolución del cheque. Debemos buscar soluciones a largo plazo", indicó.

"En verdad, quiero pensar en eso, que es muy fácil figurar. Con eso, ¿qué ganamos? Es lo que pasa en el Congreso: figuretis y meritocracia nada, populismo totalmente, y eso no es. Así no se hace gestión, no se hace patria", añadió.

Por otro lado, respecto a la estatua dorada de su hermano y gobernador de La Libertad, César Acuña, colocada en el local de la Universidad César Vallejo, dijo que es asunto "personal" de su hermano si la retiran o no.

"Yo sé que ya lo han retirado. Ya es un asunto personal de mi hermano si lo retiran, lo regresan, lo pintan o lo repintan es su asunto (...) No creo que mi opinión sea la que defina si merece o no merece (la estatua). Prefiero abstenerme para evitar conflictos familiares", indicó.