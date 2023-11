Roberto Sánchez anunció que devolvió el bono de 9 900 soles otorgado por el Congreso de la República

Congreso Roberto Sánchez: “He devuelto el íntegro del monto de 9 900 soles abonado a mi cuenta por el Congreso de la República por el concepto de bonificación extraordinaria”.

El congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, anunció que devolvió el bono extraordinario de 9 900 soles que se le otorgó a los 130 parlamentarios por disposición de la Mesa Directiva.

El exministro de Comercio Exterior, durante el Gobierno de Pedro Castillo, señaló que por “una decisión personal” y “por razones de ética y política” decidió hacer el reembolso del dinero a la respectiva cuenta del Legislativo.

“He devuelto el íntegro del monto de 9 900 soles abonado a mi cuenta por el Congreso de la República por el concepto de bonificación extraordinaria”, dijo el parlamentario en RPP.

Asimismo, expresó su desacuerdo por la entrega de dicho bono a los parlamentarios.

“Y es que las magras condiciones socioeconómicas de las familias peruana merecen mejores atenciones y prioridad del Ejecutivo y del Legislativo. Se predica con el ejemplo”, afirmó.

Cabe señalar, que Sánchez Palomino sería el segundo congresista que resuelve devolver esta suma de dinero, dado que antes lo hizo la no agrupada, Flor Pablo.

Congresistas recibieron bono por "horas extras y trabajo acumulado"

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, y los tres vicepresidentes Arturo Alegría, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz, resolvieron el pasado 31 de octubre entregar como bonificación extraordinaria 2 UIT a todos los trabajadores del Legislativo, "independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñen”. Esto es el equivalente a S/9 900.

Sin embargo, un reportaje de La República reveló que este beneficio extraordinario también alcanzó a todos los parlamentarios. Esto fue confirmado por el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, quien indicó que esto sería para compensar "horas extras y trabajo acumulado", y que se depositó el último viernes.

“Mi posición es que era adecuado y que se ajusta a los derechos. Hay horas extras y trabajo acumulado. Que en otros espacios exista esa injusticia (de que no haya bono) no significa que debería ser algo permanente. Yo llego a las 8 a.m. y salgo 11 p.m., no tengo sábados y no tengo domingos”, sostuvo a dicho medio.

“Los parlamentarios también son trabajadores. Ya se hizo efectivo (el depósito) el viernes. Esto se aprueba y se deposita directamente. Si alguien no quiere hacer uso, puede solicitar la devolución. Sin embargo, ya no será retroactivo”, agregó.