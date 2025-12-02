Mesa Directiva aprobó por unanimidad que legisladores no reciban viáticos de semana de representación en campaña electoral 2026

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en un mensaje en video difundido este martes, indicó que la Mesa Directiva ha decidido por unanimidad que los parlamentarios y sus asesores no reciban viáticos por semana de representación, durante los próximos meses de enero, febrero y marzo, en el marco de la campaña electoral de las elecciones generales.

"La Mesa Directiva del Congreso ha aprobado por unanimidad suprimir los gastos de viáticos, pasajes y asignaciones en las semanas de representación de la campaña electoral 2026. Todos estos gastos no serán ya pagados ni a congresistas ni a asesores. Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos", indicó.

Rospigliosi Capurro resaltó que la medida "es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral".

"Esta es una importante decisión que ha tomado la Mesa Directiva, repito, por unanimidad y evitará que haya críticas o mal uso de recursos públicos en este periodo tan importante para nuestro país", remarcó.

"La semana de representación tiene que mantenerse"

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento precisó que la medida será de cumplimiento obligatorio "para todos" los legisladores, y que "la semana de representación tiene que mantenerse, porque es una ley en la medida en que está en el Reglamento del Congreso".

"O sea, los congresistas tienen que seguir haciendo su trabajo, pero para evitar cualquier duda, crítica o mal entendido, no habrá ni viáticos, ni pasajes, ni para congresistas, ni para asesores. La decisión ha sido tomada", apuntó.

"Recién los partidos están eligiendo a su candidato, la campaña electoral empieza realmente en enero, o sea, es los tres primeros meses del año 2026. También los congresistas podrán realizar eventos, como siempre realizan en semanas de representación, pero tampoco habrá gastos pagados por el Congreso", puntualizó.

Cabe indicar que el pasado 11 de septiembre se oficializó la resolución legislativa que incorpora el artículo 25-A en el Reglamento del Congreso, mediante el cual los parlamentarios "pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad" durante la campaña electoral.

La disposición indica también que esto "no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”. Es decir, estas posiciones podrían ser expresadas durante la semana de representación.

Dicha resolución legislativa fue impulsada por la bancada fujimorista. El pasado 23 de mayo, el parlamentario Arturo Alegría presentó el proyecto de ley, el cual fue dictaminado unos días después en la Comisión de Constitución que entonces presidía Fernando Rospigliosi.

Justamente, el actual titular del Legislativo fue el encargado de sustentar esta propuesta ante el pleno, donde en un primer momento fue rechazada. No obstante, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó una reconsideración, tras lo cual, con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, fue aprobada, el último 20 de agosto.