Rospigliosi propone que congresistas no reciban viáticos por semana de representación durante campaña electoral 2026

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en un mensaje en video difundido este lunes, indicó que va a proponer que los parlamentarios y sus asesores no reciban viáticos por semana de representación ni "pasajes gratis", durante los próximos meses de enero, febrero y marzo, en el marco de la campaña electoral de las elecciones generales.

En ese sentido, Rospigliosi Capurro indicó que cuenta con el apoyo de la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) y que sustentará la propuesta en la próxima sesión de la Mesa Directiva.

"En la legislatura pasada, cuando era presidente de la Comisión de Constitución, hice públicamente una propuesta para evitar el mal uso de los recursos públicos en la campaña electoral. Mi propuesta era que, durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026, los congresistas no cobren viáticos por la semana de representación, tampoco haya pasajes gratis para los congresistas ni sus asesores en la semana de representación y tampoco los asesores pueden cobrar viáticos en la semana de representación", indicó el titular del Legislativo.

"De esa manera, se evitarán malas interpretaciones sobre la posibilidad de uso de estos recursos en la campaña. Ahora, la congresista Norma Yarrow se ha sumado a esta propuesta y ha sugerido que eso se apruebe. Yo voy a sustentar esta propuesta en la próxima reunión de la Mesa Directiva y espero que esta posibilidad sea aprobada", resaltó.

El parlamentario de Fuerza Popular finalizó remarcando que se buscará que, "en la campaña electoral -enero, febrero y marzo- no habrá viáticos ni pasajes gratis ni para congresistas ni para asesores".

"De esta manera, se evitará cualquier tipo de problema en el uso de los recursos públicos en la campaña electoral del 2026", culminó.

Congresistas pueden expresar posiciones partidarias sin vulnerar la neutralidad electoral

Cabe indicar que el pasado 11 de septiembre se oficializó la resolución legislativa que incorpora el artículo 25-A en el Reglamento del Congreso, mediante el cual los parlamentarios "pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad" durante la campaña electoral.

La disposición indica también que esto "no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”. Es decir, estas posiciones podrían ser expresadas durante la semana de representación.

Dicha resolución legislativa fue impulsada por la bancada fujimorista. El pasado 23 de mayo, el parlamentario Arturo Alegría presentó el proyecto de ley, el cual fue dictaminado unos días después en la Comisión de Constitución que entonces presidía Fernando Rospigliosi.

Justamente, el actual titular del Legislativo fue el encargado de sustentar esta propuesta ante el pleno, donde en un primer momento fue rechazada. No obstante, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) presentó una reconsideración, tras lo cual, con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, fue aprobada, el último 20 de agosto.