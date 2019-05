La ministra de Educación, Flor Pablo resaltó que acudirá al Congreso a defender su propuesta pedagógica. | Fuente: Minedu

La ministra de Educación, Flor Pablo aseguró este miércoles que la interpelación que afrontará mañana ante el Pleno del Congreso es una oportunidad especial para defender su propuesta pedagógica que incluye el enfoque de identidad de género.

“No podemos perder esta oportunidad porque tenemos que transformar nuestras relaciones, desde la escuela, la familia, porque el enfoque de género no ha venido para pasar, ha venido para quedarse, junto con sus siete enfoques del nuevo currículo nacional y se va a quedar”, resaltó junto al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y ante los trabajadores del Minedu.



En ese sentido, Flor Pablo explicó que el enfoque de igualdad de género "no es solo para las escuelas", ya que "cuestiona nuestras interacciones, cuestiona la forma cómo hombres y mujeres nos relacionamos, los estereotipos con los que hemos aprendido, nos han enseñado".

"Somos un equipo que ahora vamos por el tema de los textos pero en el fondo vamos a defender nuestra propuesta pedagógica, nuestra nueva educación", resaltó Flor Pablo.



Por su parte, el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar sostuvo que acudió hoy al Minedu para respaldar a la ministra Flor Pablo en señal de respeto por su trabajo y su liderazgo con los colaboradores en un contexto en el que se quiere arrinconar los avances de la reforma educativa.

"No estamos reformando solamente la educación, estamos transformando el país. Estamos haciéndolo con su ayuda, a través de los niños y niñas, que queremos convertir en esos nuevos ciudadanos, en esas nuevas ciudadanas. Nuestro país tiene un futuro brillante, que no nos confundan, que no nos hagan creer que la estamos pasando mal”, expresó Del Solar.

Asimismo, reiteró el respaldo del presidente Martín Vizcarra, del gabinete, y de la ciudadanía, que quiere llegar al bicentenario con un país que se sienta orgulloso, agregando que “estamos todos aquí, que nos escuchen y sepan, que a la educación se le respeta, que a la educación se le cuida, y el trabajo de la educación se protege”.