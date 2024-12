Mirtha Vásquez aseguró que cuando era presidenta del Congreso descubrió en su despacho un "espacio privado" con "cama de masajes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La extitular del Congreso Mirtha Vásquez, en diálogo con RPP, reiteró la existencia de un "espacio secreto" dentro del despacho de la Presidencia del Legislativo, cuando ocupó el cargo. Esto había sido comentado anteriormente por ella en el documental Peruanas del Bicentenario.

Al respecto, Vásquez señaló que se enteró con sorpresa de la existencia de lo que describió como un "departamento de soltero para hombre" dentro de dicho espacio, y que los trabajadores de la entidad le dijeron que era "el espacio privado del presidente del Congreso". Además, precisó que tenía "sala, comedor, cocina" y hasta una "cama de masajes" y "copas de todo tipo de licor".

"Yo cuando llego a la Presidencia del Congreso una cosa que me sorprende -y que yo no solamente lo dije en este reportaje, sino que yo creo que lo conversé con algunos periodistas más- [...] es que en el Parlamento existan estos espacios cuasi secretos. Este no es ni siquiera una habitación, es un pequeño apartamento que está equipado con sala, comedor, cocina. Tiene una habitación donde yo encontré una cama de masajes, que es una cama pequeña, pero me dicen que, anteriormente, había una cama, etc.", indicó.

"En ese momento lo que yo pregunto es para qué servía eso y la respuesta de varios trabajadores es que es el espacio privado del presidente del Congreso, y yo digo: privado, para qué. Uno miraba la composición [y] ahí no había libros, no había menaje, lo que había son copas de todo tipo de licor, pero no había nada más, digamos, algunos artefactos", agregó.

La también expresidenta del Consejo de Ministros señaló que le comentaron que, anteriormente, en dicho espacio "había un jacuzzi que se había retirado por problemas de filtraciones". "Cuando yo llego ya no estaba ese jacuzzi y lo que había era una bañera normal", sostuvo.

Vásquez dijo que en su momento criticó la existencia de este espacio y que no hubiera una guardería.

"En el Congreso, yo reclamaba que por qué no existía una guardería, por ejemplo, una presidenta del Congreso como yo, que llegaba con hijos bastante pequeños, la primera pregunta era dónde está la guardería. Mi sorpresa es que guardería no existía, pero sí existía este tipo de espacios privados, y a mí me llegan a decir los trabajadores: ahí puede traer a sus hijos […] Ni hablar, o sea, no es un espacio adecuado como para que, por ejemplo, lo habite un niño o un niño esté por momentos ahí, ¿no?", inquirió.

"Entonces, sí me daba cuenta y yo denuncio este tema […] porque me parece que esto refleja mucho la cultura de un Congreso, una cultura donde hay este oscurantismo [...] Había muchas leyendas urbanas, en realidad no me consta nada de eso, pero me decían ‘todos los presidentes varones, sobre todo, le dan uso a esto’, pero yo no tengo pruebas de aquello […] A mí lo que sí me parecía es que refleja esa cultura donde hay mucho secretismo, donde hay espacios de esta naturaleza, que son incluso ocultos para la población, que no son transparentados, ahí se invierten recursos del Estado. A mí me sorprende esta situación", añadió.

El TC "obedece a intereses parlamentarios"

Por otro lado, Mirtha Vásquez criticó el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de un habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón y anuló la condena de 3 años 6 meses dictada en su contra en octubre de 2023 por el caso Aeródromo Wanka.

"Lo que vemos con el Tribunal Constitucional realmente es una cosa que a mí me parece muy preocupante, porque no puede ser que la justicia finalmente no puede hacer su trabajo, usar estos mecanismos restrictivos de la libertad simplemente porque un tribunal, que conocemos claramente que obedece a intereses parlamentarios, y ese es el problema: que el Parlamento elija a estos tribunos", sostuvo.

"Yo creo que, claramente, la bancada de Perú Libre se alió con bancadas como Fuerza Popular para elegir a estos tribunos. Entonces ahora la sensación que nos queda a los ciudadanos es que el Tribunal Constitucional devuelve favores a quienes los han puesto ahí", puntualizó.