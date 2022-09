Willy Huerta | Fuente: Congreso

El Congreso de la República, presidido por José Williams, agendó la moción de censura en contra del ministro del Interior, Willy Huerta, para el pleno que se llevará a cabo este viernes 23 a partir de las 9.00 a. m. De acuerdo con la iniciativa impulsada por Avanza País, Huerta debería ser retirado del cargo por su "manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo".

En concreto, abrir la puerta a la censura responde a los cambios que se dieron en puestos clave dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y al conjunto de acciones en contra del coronel Harvey Colchado, quien hace poco más de una semana fue removido y repuesto como jefe de la División de Búsqueda (DivBus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

Y, detalle no menor, es justamente el coronel Colchado el encargado de brindar apoyo al equipo especial de fiscales que investiga el entorno del presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción.

Es decir, para tener completo el panorama, Colchado apoya a la Fiscalía en las pesquisas contra Castillo por nada menos que ser el presunto líder de una organización criminal que operaría desde Palacio de Gobierno. Y Castillo, a través de su defensa legal, presentó un oficio ante el Inspector General de la Policía para sancionar a Colchado por el allanamiento en la sede del Ejecutivo.

Mientras tanto, tras la remoción y posterior reposición de Colchado de la jefatura de la de la DivBus, el Ministerio del Interior lanzó un comunicado en el que se daba cuenta de que Willy Huerta no estaba enterado de lo que se daba a la interna de su sector y que, a tientas, culminaba con la promesa de una investigación.

"El titular del sector, Willy Huerta, no autorizó la emisión del mencionado memorando (...) por lo que ha dispuesto el inicio de una investigación para determinar las responsabilidades y proceder conforme a ley", decía el comunicado.

📄 #ComunicadoMininter | El Ministerio del Interior informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/UQzvu3HcaJ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 13, 2022

¿Se alcanzará la censura?

Para censurar a Willy Huerta se necesitan como mínimo 66 votos en el pleno, de los cuales ya se tienen al menos 33, que son los firmantes de la moción.

Por lo pronto, Eduardo Salhuana adelantó que Alianza por el Progreso (APP) votará en bloque para destituir al titular del Mininter. Si a ellos se les suma el voto en bloque de Avanza País, impulsores de la iniciativa, y las bancadas de derecha (Fuerza Popular y Renovación Popular) se contaría con el apoyo de 52 parlamentarios.

En Integridad y Desarrollo, Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña firmaron la moción. Lo propio hicieron María del Carmen Alva, Karol Paredes y Silvia Monteza desde Acción Popular, mientras que José Jerí (Somos Perú), Enrique Wong (Podemos Perú) y Carlos Anderson (No agrupado) también se sumaron a la iniciativa. Bajo estas condiciones, la censura contra Willy Huerta contaría ya con 61 votos.

Acción Popular podría inclinar la balanza

Los votos de Acción Popular podrían ser determinantes para inclinar la balanza a favor de la censura. Hay 11 votos en disputa (si se excluye a los tres integrantes que ya firmaron la moción) que, de llegarse a un acuerdo en las internas, obligarían al presidente Castillo a buscar un reemplazo en la jefatura del Mininter.

En esa línea, el vocero alterno de Acción Popular, José Arreloa, adelantó en conversación con RPP que está a favor de la censura. "Es una decisión personal, pero si tomamos como ejemplo la censura del exministro Geiner Alvarado, la mayoría estuvo a favor de la censura. Solo un congresista no votó. Si es que se repite esa actitud, la mayoría de la bancada votaría a favor. El ministro no ha mostrado personalidad y ha hecho prácticamente de títere del presidente por los cambios exabruptos en la Policía y el seguimiento al coronel Colchado", aseveró.

Asimismo, su compañero de bancada, Ilich López, también estuvo dispuesto a censurar al ministro en el pleno de este viernes. "La bancada no se ha reunido al respecto, pero a título personal considero que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, ha trastocado el normal desarrollo del ministerio, porque con el cambio de generales y de miembros de la PNP se estaría utilizando el ministerio como una fuente de defensa del presidente o del proceso que tiene. Eso es lo negativo de este caso y esas acciones malogran cualquier gestión del ministro. En ese sentido, voy a plantear en mi bancada que, lastimosamente, se tiene que nuevamente estar en un tema de censura. Pero son acciones que el mismo Ejecutivo genera con estos actos que producen duda en la población", dijo en diálogo con RPP.

Otra bancada que podría dar la sorpresa es Perú Libre. No se puede descartar que la bancada que dejó de ser oficialista tras sufrir una mutilación sistemática de sus miembros emule lo sucedido con la elección del presidente de la Mesa Directiva que, contrario a todo pronóstico, decidió no apoyar a Luis Aragón, candidato justamente de Acción Popular.

David Sulmont: Estamos en un equilibrio precario

El docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, David Sulmont, se refirió a la posible censura del ministro Huerta y señaló que resulta bastante probable que el gobierno de Pedro Castillo continúe en la misma línea con respecto a la cartera del Interior. Además, enfatizó en que, en el otro lado, el Congreso comparte varias similitudes con el Ejecutivo en cuanto a su ineptitud.

"Estas intervenciones o movidas en la Policía para tratar de proteger el entorno presidencial de ciertas investigaciones hacen que el manejo de un sector tan importante se sobrepolitice. Va a seguir el deterioro institucional que tenemos ahora mientras el Gobierno no plantee un norte más claro respecto a lo que quiere hacer con el país. Creo que si censuran al ministro Huerta es probable que el Gobierno ponga a un personaje similar. No veo que el presidente tenga una visión de gobierno coherente, sino más bien lo que busca es sobrevivir, seguir flotando, y evitar que el agua le suba más allá del cuello. Y para eso también tiene al frente un Parlamento que es igual de inútil. Estamos en una especie de equilibrio precario y mediocre que felizmente no se desbarranca, pero tampoco se sabe a dónde va", dijo en entrevista para RPP.

Para Sulmont, si bien la censura del ministro Huerta es necesaria, no necesariamente ayudaría a un mejor direccionamiento del Gobierno.

"No sé en qué ayudaría su censura; sin embargo, tampoco es que esté haciendo un trabajo importante. El Ministerio del Interior siempre ha sido un ministerio complicado. Es uno de los que más rotación de ministros ha tenido en gobiernos anteriores, aunque este Gobierno en rotación de ministros ha batido casi todos los records, y eso muestra un poco la dificultad del Ejecutivo para fortalecer su gabinete con figuras con peso político más sólido y respaldo más firme en el Parlamento", agregó.

Finalmente, comentó que los conflictos constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo impiden que se tenga una visión más clara de hacia dónde va el país.

"También está el juego de tensiones y equilibrios entre el Ejecutivo y el Parlamento que hemos visto en casos anteriores. Obviamente recambios frecuentes en cualquier cartera impiden que se construya una política de largo plazo, pero tampoco es que uno vea que este Gobierno tenga una visión más o menos clara por lo menos al mediano plazo", culminó.