Norma Yarrow sobre bono navideño a congresistas: "No seré ninguna hipócrita en decir que no lo voy a recibir" [VIDEO]

La parlamentaria de Renovación Popular señaló que el dinero lo empleará para actividades navideñas en favor de niños en los asentamientos humanos.

La congresista Norma Yarrow reconoció este lunes que ella sí usará el bono navideño que se le entregarán a todos los parlamentarios. Esto luego de que un reportaje del programa Cuarto Poder informara anoche que en diciembre se dará un paquete de beneficios económicos a sus miembros que suma S/46 900 por legislador.

"Todos los años es lo mismo, fuera de los descuentos que se tienen. En el caso del bono de la tarjeta, yo no seré ninguna hipócrita en decir que no lo voy a recibir, porque tengo que darle navidad a muchos niños en asentamientos humanos y yo lo hago todos los años con o sin [bono] porque es un tema que lo tengo desde 2010", indicó la legisladora.

Yarrow sostuvo que es mejor usar ese dinero en esta época navideña en lugar de devolverla. "¿Qué hace el Estado con ese dinero? ¿Sabemos nosotros dónde va? Yo prefiero que se lo lleve un niño", expresó.

A favor de extender el Reinfo

Por otro lado, la congresista se mostró a favor de que haya una extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y espera que el ministro de Energía y Minas se pronuncie al respecto, que tome una posición.

"Yo creo que sí es necesario una nueva ampliación, porque tenemos que hacer una reestructuración general de todo. (¿Quién lo va a hacer?) El Ejecutivo y Legislativo. El nuevo Gobierno que ingrese", expresó.

Yarrow aclaró que esta postura es personal, pero su bancada todavía está analizando la situación antes de tomar una decisión.