Óscar Becerra descartó haber participado en una compra irregular de laptops cuando fue ministro en el segundo gobierno de Alan García | Fuente: Minedu

La Comisión de Educación del Congreso, que preside la parlamentaria Gladys Echaíz, aprobó por unanimidad la invitación al titular del Minedu, Óscar Becerra, para el próximo martes 27 de diciembre.

La invitación tiene la finalidad de que exponga sobre las supuestas irregularidades, denunciados por alumnos y docentes, que se habrían cometido para prorrogar el mandato del rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Anselmo Magallanes Carrillo.

Desde inicios de este mes, estudiantes, docentes y trabajadores tomaron las oficinas del rectorado, local central, ciudad universitaria y otras facultades de dicha casa de estudios. Esto para exigir la salida de Anselmo Magallanes.

La autoridad había cumplido su mandato de cinco años el pasado 1 de septiembre. Sin embargo, la Asamblea Universitaria y Sunedu respaldaron su prórroga en el cargo por 10 meses más bajo el decreto legislativo del estado de emergencia por la pandemia. El último 2 de diciembre, el artículo 6 de dicho decreto fue derogado y los manifestantes piden que se cumpla con dejar sin efecto el cargo del rector.

Por otro lado, la comisión de Educación aprobó el dictamen que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional de Espinar de la provincia de Espinar, región Cusco.

También se aprobó el dictamen que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional de Cutervo (Cajamarca); así como la propuesta que plantea establecer el monto de las propinas para los promotores educativos comunitarios del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) en una remuneración mínima vital.

Niega irregularidades en compra de laptops

El ministro de Educación, Óscar Becerra, negó este viernes haber realizado una compra irregular de laptops cuando fue titular del Minedu en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). En ese sentido, afirmó que los equipos se compraron a 188 dólares y no se pagó de más por ello.

"El Congreso de la República aprobó en el 2007 una ley sin oposición para que se realizara el programa de adquisición de laptops al precio de 188 dólares cada uno. Pueden revisar toda la documentación que es pública. Nunca se pagó un centavo más por los equipos. Ni 225, 220, 200 o 100. 188 dólares porque eso fue lo que está escrito en esa ley que fue aprobada por el Parlamento", expresó en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

"Hubo una megacomisión que investigó ese proyecto en el 2011 y no encontró nada. Yo no he pertenecido a ningún partido político, soy un técnico", añadió el titular del Minedu, quien no quiso responder a las preguntas de la prensa.