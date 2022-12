Óscar Becerra señaló también que el reglamento de la nueva ley aprobada por insistencia por el Congreso no comprometa la calidad de la educación. | Fuente: RPP

Óscar Becerra, actual ministro de Educación, negó haber realizado una compra irregular de laptops cuando fue titular del Minedu en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011). En ese sentido, afirmó que los equipos se compraron a 188 dólares y no se pagó de más por ello.

"El Congreso de la República aprobó en el 2007 una ley sin oposición para que se realizara el programa de adquisición de laptops al precio de 188 dólares cada uno. Pueden revisar toda la documentación que es pública. Nunca se pagó un centavo más por los equipos. Ni 225, 220, 200 o 100. 188 dólares porque eso fue lo que está escrito en esa ley que fue aprobada por el Parlamento", expresó en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

El ministro de Educación es cuestionado por la compra de láptops para escolares durante el segundo gobierno aprista. Según determinó la Megacomisión del Congreso del 2011, dicha adquisición presentaba una sobrevaloración de 11 millones de dólares, pero Becerra aseguró que el caso fue archivado.

"Hubo una megacomisión que investigó ese proyecto en el 2011 y no encontró nada. Yo no he pertenecido a ningún partido político, soy un técnico", añadió el titular del Minedu, quien no quiso responder a las preguntas de la prensa.

Por otro lado, aseguró que el gobierno de Dina Boluarte está garantizando la calidad de la educación universitaria. Por ello, se convocará a todos los involucrados para hacer el reglamento de la ley aprobada por el Congreso.

"El propio primer ministro está convocando a los diferentes actores para garantizar que el reglamento de la nueva ley aprobada por insistencia por el Congreso no comprometa la calidad de la educación. El reglamento será consensuado con todos los actores y garantizará ese compromiso inquebrantable de la administración con la calidad de la educación superior a la que tienen derecho todos los peruanos y peruanos", expresó.

Chiabra pide su renuncia

El parlamentario Roberto Chiabra, en declaraciones a la prensa, se refirió al reciente nombramiento de Óscar Becerra como ministro de Educación. Al respecto, el congresista de Alianza para el Progreso señaló que es "una equivocación" de la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, haberlo designado en dicho cargo.

"Yo no entiendo si no hay gente calificada en [el sector] Educación, que no tenga ningún cuestionamiento. Qué mala costumbre de colocar en los cargos de ministros a gente que tenga cuestionamientos. Yo creo que ahí, nuevamente, se ha equivocado el primer ministro y la presidenta, porque no empieza bien ese ministro", indicó.