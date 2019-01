Paloma Noceda en Ampliación de Noticias por RPP. | Fuente: RPP

La congresista de Acción Popular Paloma Noceda espera que la Comisión de Ética apruebe este lunes por unanimidad el informe final que recomienda suspender por 20 días al legislador de Fuerza Popular Luis López Vilela, a quien denunció por presuntos tocamientos indebidos.

Al ser consultada por los periodistas de RPP Noticias si espera que todos los integrantes de la Comisión voten a favor, respondió: "Espero que sí, sería lo más digno. Si hubiese algún blindaje político, seria decepcionante. Es un tema ético, que no debería prestarse para intercambios de favores".

Además, señaló que espera que haya el quórum necesario y no se postergue la votación, como ha sucedido en otras ocasiones cuando un determinado grupo político "no quiere ver o quiere demorar" algún tema.

También indicó que se sintió maltratada durante las sesiones anteriores y que, particularmente en la última reunión, algunos colegas suyos permitieron que el abogado de López Vilela se burlara de ella. "Hubo mucha indiferencia de parte de muchos congresistas porque permitieron al abogado hacer un trabajo sucio. No hablaba del tema, no defendía al señor... me maltrató durante toda la sesión, mintió y trató de dejarme en ridículo".

Votarán informe sobre suspensión

La Comisión de Ética Parlamentaria debatirá y votará este lunes el informe final que recomienda suspender por un plazo de 120 días al congresista de Luis López Vilela, denunciado por su colega Paloma Noceda por presuntos tocamientos indebidos.

El informe, elaborado por la Secretaría Técnica de dicho grupo de trabajo, encontró que López Vilela infringió diversos artículos del Código de Ética y Reglamento del Congreso.

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, explicó que si la mayoría aprueba el documento, este será remitido a la Mesa Directiva para que lo incluya en la agenda del Pleno del Parlamento. En caso contrario, será archivado.

La legisladora informó que hasta el momento ninguno de sus colegas miembros de la comisión había presentado excusa para no asistir a la sesión.

La Comisión de Ética se reunirá a partir de las 5 p.m. para ver el caso Noceda, que es el único punto de la agenda.

El grupo de trabajo está integrado por diez parlamentarios con derecho a voto, cuatro de ellos son de las filas de Fuerza Popular. Las bancadas de Acción Popular, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Apra y Alianza para el Progreso tienen un representante cada uno.